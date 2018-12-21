房間亂=缺乏安全感！7大囤積壞習慣...雜物狂「無性生殖」

▲雜物從桌上、床上，蔓延到地上。（圖／翻攝自pixabay）

文／廖心筠

當你堆積的東西遠超過你可以控制的數量，甚至已經波及、影響到你生活起居，你很可能會從慢性雜亂變成囤積症。生活周遭有很多老人、中年人有這樣的狀況，明明是無用處的雜物，卻不停撿回來不停堆積，即使家人清除，很快又會堆回原來的樣子。

教授整理、收納這麼多年以來，我深刻發現，會囤積的人有很多共通的特性，或許，也可以說是「共通的壞習慣」。

1.另一半對環境的要求度非常低

另一半覺得沒差，所以即使想改變的人做什麼，或不做什麼，另一半都沒有任何意見，同時也都不幫忙。

2.失衡的購買慾

對於「家裡很亂」這件事，總覺得空虛無力，於是買更多東西來填補空虛，殊不知這樣造成更大的混亂。

3.重複購買

家裡太亂，要用的東西根本找不到，所以買了又買，於是相同的物品買了N個。

4.總覺得留著「哪天」會用到

其實，你根本不記得它在哪裡？也不記得自己有買過，「哪天」這個未來需求，是在怎樣的情況下會用得到？





▲常常把生活忙碌當藉口，而不願意整理房間。（圖／記者周姈姈攝）

5.習慣把東西堆在地上，或角落

千萬不要把東西放在地上！有一袋就有十袋。放在地上的東西，久了，就像是會繁殖、無性生殖一樣，一袋一袋一箱一箱陸續集中，向上或向兩側蔓延。

6.養成教育、生活習慣問題

從小，就沒有習慣倒垃圾，甚至不知道如何分類垃圾，不知道怎麼清潔，買了清潔用品也不會打掃。

7.常用忙碌，來當作不會整理的藉口

一直用逃避的心態來面對，其實真的下定決心就能做到。

8.從無力感轉為放棄

反正都這麼亂了，就算了吧！反正都堆這麼多了，再堆一點也沒差。

▲囤積就像一個漩渦，讓人無從振作。（圖／翻攝自pixabay）

囤積，有時候是心病，一種缺乏安全感的精神病，除非當事人能面對，或願意接受治療，否則這樣的情況只會無限輪迴。 我曾經去過一個囤積症媽媽的家，整理過後，我們丟掉了一整台小貨車，用黑色垃圾袋裝的衣服量和N包垃圾的雜物量。這個媽媽把女兒從出生到現在，共27年來的床包都留著，40、50年來的衣服都留著。家裡還有八百多張名片、上千支筆、數不清的包包，通通占據在她的床、她的書桌和衣櫃。

我覺得收納工作像家的心理醫生，透過目前環境的狀況，去找出每個人生活在雜亂裡的真正原因。聽聽他們的故事，用精準的態度矯正他們收納的盲點，用整齊的力量影響他們未來的人生。

本文摘自《從家開始的美好人生整理》／ 廖心筠（日本一級認證整理規劃師、台灣收納教學專家）／PCuSER電腦人文化