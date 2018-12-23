吃烤橘子能治咳嗽？專家揭密：7種咳嗽有各自「適合水果」

▲吃烤橘子可以止咳嗽。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

感冒了，許多人常被告誡別吃橘子，避免咳嗽加重，是真的嗎？然而若改吃「鹽烤橘子」，就又能夠止咳化痰？根據Kingnet諮詢藥師吳宗修指出，想要吃橘子先分清楚自己是「乾咳」或「熱咳」，不同的症狀，有各自適合食用水果，能夠幫助改善咳嗽！

柑橘類為何會讓人愛恨糾結？吳宗修說明，橙柑桔一族能化痰順氣，但因食用後，會增加呼吸道分泌，促使痰涎排出，人們會本能地多咳幾聲，所以才造成橙柑桔愈吃愈咳的假象。他建議屬於熱咳（痰濃濁帶口乾者）的患者，才適合吃橙柑桔，可袪痰下氣又清熱生津，但若是寒咳（喉嚨癢者）就須避忌，以免喉嚨愈吃愈癢。

至於坊間常見，教人製作「烤橘子」等止咳食譜，說是加鹽用鋁箔紙包橘子，放入烤箱烤個約 5 分鐘再食用，吳宗修對此並不建議。他解釋，因橘子的果肉富寒維他命C，每100公克橘子就含有31克的維他命C；但若一受熱，其營養成份就會被破壞。另外在傳統醫學中，果皮本身就具有解表理氣及順氣化痰等功效，如青皮、橘紅、陳皮等，但因常有農藥殘留，除非是有機栽培作物，一般不建議直接食用。

▲咳嗽可分為冷咳、乾咳等7種症狀，每一種有適合食用的水果。（圖／記者黃克翔攝）

吳宗修也補充說明，除了橘子外，也有很多水果可以改善咳嗽。其中，先依咳嗽症狀可分為冷咳、熱咳、乾咳、久咳...，每一種咳嗽所適合的水果也有所區別，其對應的水果整理如下：

1.咳痰：咳嗽時伴隨有痰的產生，嘴巴乾燥，略帶火氣。

適合的水果：橘子。

2.乾咳：咳嗽的時候無痰。

適合的水果：香蕉、鳳梨、桑椹。

3.熱咳：感冒時咳嗽劇烈，常會造成喉嚨痛。

適合的水果：枇杷、甘蔗、山竹。

▲枇杷適合熱咳的患者食用。（圖／翻攝自pixabay）

4.寒咳：感冒咳嗽，時有痰，且痰成白色，略帶些黏稠感。

適合的水果：柳橙。

5.久咳：長期久咳不癒，連續好幾個星期，此種咳嗽已無其他的感冒症狀。

適合的水果：草莓、梨子、梅子。

6.肺結核：咳嗽無痰或痰量不多，時有咳血且長期久咳不癒。

適合的水果：柿子、桑椹。

7.氣喘性咳嗽：氣喘病史氣喘發作時伴隨有咳嗽的症狀。

適合的水果：木瓜。