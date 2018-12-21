轉售日本防蚊液「最重可罰30萬」...成分恐傷孕婦、胎兒

▲許多民眾到日本購買防蚊噴霧，不可擅自在網路上販售。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

近年國人赴日旅遊正為流行，許多民眾會一併採購「防蚊商品」帶回國內，甚至於在各大網站公開販售，即屬於違法行為，依法最重可裁處新臺幣30萬元罰款！

屏東縣政府環保局提醒民眾，依照環境用藥管理法相關規定，需持有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照者，才可公開販售各項環境防蟲用藥，如果將國外購買的蚊香、防蚊液、防蚊吊掛片、蟑螂藥等環境防蟲產品，禁止自行至網路上公開販售。

網路購物近年已為民眾常用的消費管道，為降低環境用藥對人體及環境之危害，行政院環境保護署已要求全國各縣市政府環保局，加強於網路平台販售環境用藥查核工作。截至目前，屏東縣已開出3張罰單，均是民眾自行由國外攜回防蟲相關產品並於網路公開販售，然而經查這些都是日本製造環境用藥，目前未經行政院環保署核准製造或輸入，且依環境用藥管理法規範，非持有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照者，是不得逕自於網路上販賣。

▲蚊香、蟑螂藥若含有未經許可成分，小心對孕婦、胎兒及環境造成影響。（圖／翻攝自pixabay）

環保局魯台營局長提醒民眾，未經國家驗證許可的環境用藥，其成分及濃度不明，除因效果不佳，浪費金錢外，最重要的是可能對環境及人體健康造成危害，其中若是含有未經許可的成分，更會對孕婦及嬰幼兒的健康造成影響。也呼籲一般民眾勿於網路平台、市場或夜市等，購買來路不明的防蚊除蟲藥品，應選購印有行政院環保署許可證字號的產品，並注意其製造及有效期限，才是經認證成分安全合格的環境用藥。