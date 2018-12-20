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月經來最適合減肥、豐胸？把握這7天「爽吃」罩杯狂升

點評:突然有一點喜歡生理期了XD 減肥豐胸~~~
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▲▼月經初來，沾染褲子讓女孩尷尬萬分。（示意圖／達志影像）

▲月經期間，算準時機就能減肥、豐胸。（示意圖／達志影像）

文／ 彭溫雅

關於生理期的小迷思，一直以來，女性同胞們對於生理期都只敢竊竊私語地討論，因此 有很多傳言都是「聽說」來的,到底有哪些是真的，哪些是假的呢？

傳言一、生理期是減肥好時機

好好把握每個月的黃金七天，讓體內的瘀血排得更乾淨，就會更健康。常聽到人家說，生理期時就算大吃大喝也不會發胖，其實這完全是個謬論。生理期的期間，荷爾蒙會產生很大的變化，減重效果反而會比平常來的差。

而至更有人會問：「但我月經來潮時，明明有減輕呀？」其實這是身體水分的變化，因為在生理期前，身體比較難排出多餘的水分，容易導致水腫。如果你發現自己在生理期時瘦了，只是將之前多餘的水分排出體外而已。

▲▼木瓜。（示意圖／達志影像）

▲生理期前三天可多吃豐胸食材，如木瓜、豆漿等。（示意圖／達志影像）

其實生理期對於身材是個很大的考驗，因為大部分的女性食慾都會變得特別好，再加上心情差，就會想吃點甜食來療癒，反而容易變胖。不過很重要的一點是，生理期結束的後一周是減重的好時機，建議這時可以做一些燃脂的運動，搭配一些熱量較低的零食，或是多吃水果、蔬菜，不僅能夠解饞，也能達到瘦身事半功倍的效果。

傳言二、生理期前後，是豐胸黃金時期？

因為在生理期的前三天，卵巢會不斷地分泌一種叫「動情激素」的東西，如果在這時多補充膠質、甜酒釀、當歸等能夠豐胸的食物，或是同樣幫助動情激素分泌的食物，例如牛奶、木瓜、豆漿、馬鈴薯等，就有機會幫助胸部更加豐滿，都有很不錯的效果。

本文摘自《坐好月子，過好日子》／彭溫雅（國內著名中醫師）／時報出版

神經很有事-以腸救腦！超商也能「無麩質飲食」

關鍵字： 女性健康 月經 減肥 豐胸 木瓜 豆漿 坐好月子過好日子 彭溫雅 時報出版
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