感冒泡熱水澡竟然會更嚴重？醫生警告「2種狀況」千萬別試

▲許多人在身體感到不舒服時，往往認為泡個熱水澡就能好起來，但醫師提醒有2種狀況要特別小心。（圖／pixabay）

文／康健雜誌、梅緣緣

感冒生病時，除了喝熱湯讓身體暖起來外，你也會泡個舒服的熱水澡嗎？有醫師指出，不是所有人感冒後都適合泡澡，原因為何？感冒洗熱水澡又該注意什麼？

冬天氣溫低，流感、新冠、感冒病毒齊發，一不小心感染可能出現畏寒、肌肉痠痛等症狀，如果你想靠泡熱水澡幫助回暖，可能得先考量身體狀況。

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感冒能不能泡澡？醫：有無「全身性」症狀是關鍵

前國泰醫院急診醫學部主治醫師、減重專科醫師陳威龍，日前於Facebook發文指出，感冒或得流感能否泡澡必須看狀況，不能一概而論：

可適度泡熱水澡：

一般感冒後，僅出現流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等單純上呼吸道症狀時，可適度泡熱水澡。

不建議泡熱水澡：

1. 感冒或流感後，若出現發燒、倦怠、畏寒、全身肌肉痠痛等全身性症狀及發炎反應，建議不應泡熱水澡。

2. 本身有心血管相關慢性病的患者，也應避免泡熱水澡，以免造成身體不適。

家醫科醫師呂伯謙則表示，將全身浸泡在比體溫高的熱水中，無論是否有感冒相關症狀，都會因血管擴張導致血壓下降。此時如果有發燒、肌肉痠痛、畏寒等全身性症狀，更會因血管擴張帶來的脫水及血壓下降，增加心臟負擔，因此不建議泡澡。

此外，陳威龍也提醒，雖然感冒沒有全身性症狀時，仍可適度泡澡、泡溫泉，但因為身上帶有病毒，還是要避免出入大眾溫泉、浴池等公共場所，以免傳染給他人。如果生病時不確定自己的身體狀況，就不要泡澡。

1招取代熱水澡，回暖效果一樣好

呂伯謙點出，不管是否有感冒，泡澡、泡溫泉的時長，都應限制在10～15分鐘內，同時動作也要放慢，避免因起身太快引發姿勢性低血壓，而頭暈跌倒。泡澡前後也應補充水分。另外，本身有三高或其他慢性病的患者，應先詢問醫師，或盡量能不泡就不泡。

想快速讓身體暖起來，可用淋浴代替，使用較熱的水淋浴，或用熱水沖久一點，都有幫助。洗完澡更要盡快擦乾身體，穿好保暖衣物，避免出浴著涼。

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