流感風暴未停！未來恐還有「B流」搗亂、近期赴日安全？

文／康健雜誌、梅緣緣

藝人「大S」徐熙媛在日本感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。日本流感引起關注，近期赴日安全嗎？該注意什麼？

日本2024年入冬後流感疫情燒不停，2024年9月起至2025年1月26日，累計確診流感的患者人數，已經超過950萬人。不過，根據疾管署最新記者會，以及日本媒體資訊，病例數有下降趨勢。



▲日本全國自2024年入冬後確診流感的患者人數一度大增。（圖／厚生勞動省官網）

日本《時事通信社》報導，自2025年1月26日～2025年1月31日，厚生勞動省資料統計，日本境內5,000個定點醫療機構平均通報確診人數為11.06人。與前一週高達18.38人相比，減少了7.32人，疫情呈下降趨勢。

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日本A流近一週確診數雖降，醫：須擔憂未來B型流感來搗亂

根據日本《NHK》1月13日～1月19日最新統計，全日本確診人數最多的前5名都道府縣分別為沖繩縣、高知縣、石川縣、宮崎縣及德島縣。

雖然日本醫療機構通報確診數下降，但不能就因此掉以輕心。《NHK》報導，日本感染症學會流感委員會委員長石田直表示，現階段流感患者數量減少速度快，但需要擔心的是，現在流行的A型流感可能會被B型流感取代。這代表未來可能會迎來另一波B型流感確診潮，同時也仍須注意新冠病毒等其他呼吸道傳染病。

春節連假結束，全台流感患者數恐增

相較於日本流感一波高峰已過，台灣才剛放完春節連假，人潮南來北往反可能讓流感確診人數上升。旅日達人、前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）先前於Facebook發文，點出這次台日流行的同樣都是A型流感（H1N1），而往年台灣過年完都會出現另一波流感流行，外加近幾天持續低溫，確診人數應該會增加。

根據疾管署統計資料，1月26日～2月1日（春節期間），至門診與急診就診的類流感患者人次為8.8萬，該數字雖然比前一週的16.2萬人次來得少，但因春節連假多數醫療院所門診休診，預估本週開始類流感就診人數將持續回升。

自2024年10月1日～2月2日，全台因流感感染死亡病例累計641例，其中確診病例與死亡病例有高達90%以上未接種流感疫苗。

流感疫情燒不停！全台公費流感疫苗剩約20萬劑

日本流感疫情未歇、台灣春節連假結束、大S感染流感併發重症過世等事件，除了讓不少民眾感到擔憂，也增加流感疫苗打氣及詢問度。

疾管署表示，113年度公費流感疫苗採購量約為678萬劑，在2025年1月1日開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾接種，目前疫苗庫存量剩下約20萬劑。除公費疫苗外，部分醫療院所也有提供自費流感疫苗接種，民眾可至縣市政府或醫療院所官網查詢或以電話詢問。

▲截至2月3日，全台目前仍有3,073家醫療院所有公費流感疫苗庫存，民眾可先詢問避免撲空。（圖／疾管署提供）

流感常見症狀為發燒、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、疲倦及肌肉酸痛，如果未接種疫苗，出現呼吸困難、呼吸急促、胸痛、咳出血痰或意識改變，應盡速就醫降低併發重症風險。另外65歲以上長者或免疫力不佳的患者，也應提高警覺。

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