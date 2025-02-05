專家警告流感風險！5症狀快就醫「1類人」自費也要打疫苗

文／康健雜誌、鄧桂芬

年僅48歲的藝人大S因流感併發肺炎驟逝，消息震驚各界，連醫師也感到意外，並提醒大眾切勿輕忽流感。流感可能引發哪些嚴重併發症？哪些高風險族群應優先接種流感疫苗？

藝人大S因流行性感冒併發肺炎猝逝的消息，已透過小S的經紀人於3日證實。以網名「林氏璧」聞名的前台大感染科醫師孔祥琪，在臉書貼文表示，流感的致死率約是千分之一，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、免疫力低下等）者，這也是建議需要施打流感疫苗的對象，但大S才48歲實在太年輕，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。

▲流感可能引發哪一些併發症？台大醫學院內科教授陳宜君表示，若流感病毒量太多、攻擊身體太多，就可能併發肺炎、心肌炎或腦炎，少部分也會發生肌肉橫紋肌溶解症或肝腎衰竭等。（圖／Pexels）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所所長、台大醫學院內科教授陳宜君表示，流感是1種由流感病毒造成的傳染性呼吸道疾病，在1918年大流行時，全球約3分之1的人受到影響，不少人直接或間接死亡。後來因流感變常態流行，使大部分人擁有免疫力，加上流感疫苗的發展，才讓人感覺流感不這麼恐怖。

另外，陳宜君說：「但也因大部分的人輕忽流感，當流感併發重症造成的結果，常常會使民眾驚嚇不已。」

尤其，因流感症狀發作的前1天及發作4天內，檢驗工具才能驗出有流感病毒。陳宜君說明，有人是發作幾天甚至是1週後，身體免疫狀況改變，病況才急轉直下，容易使人誤會死得不明不白。

勿輕忽流感併發症！這些情況恐致命

流感可能引發哪一些併發症？陳宜君表示，若流感病毒量太多、攻擊身體太多，就可能併發肺炎、心肌炎或腦炎，少部分也會發生肌肉橫紋肌溶解症或肝腎衰竭等。若原本就有心臟病或心血管疾病，也可能導致心臟病發作，或者出現心衰竭、中風等，病情通常很快就會急轉直下。

陳宜君舉例，她曾接過一例急診照會，是一名看似健康的母親送完孩子上學後，在馬路上昏倒，但團隊把抗生素藥物都用上了，急救48小時後仍舊不治。

後經檢查發現，這名母親因為流感，使得原本存在於咽喉黏膜上的A型鏈球菌，趁著黏膜免疫破損時侵入體內，當流感合併細菌感染，身體最終受不了，引發敗血症過世。

她強調，「這樣的案例並不少見，1918年大流行時，就有很多類似的報導。 即使原本健康的人，若病毒攻擊到身體的弱點，可能就會一發不可收拾。」

流感併發肺炎出現5症狀，應盡快就醫

流感併發肺炎的症狀容易被輕忽嗎？陳宜君表示，併發肺炎時，是以發燒和咳嗽為主要表現，加上有一些人會直接吞退燒止痛的成藥，身體不舒服的感覺會被壓下來，藥效一退就會開始感覺喘。

她提醒，一般感冒約1～3天會退燒，最多也只延遲到5天，大部分人只要多休息都能克服過去，但若有以下5種症狀最好趕快就醫，特別是年長者和幼兒必須特別關注，有必要時應抽血檢查：

1. 持續發燒不退

2. 喘且明顯虛弱無力

3. 吃不下、食慾差

4. 精神不好、臉色差

5. 意識發生改變

除了打疫苗，預防重症關鍵還有「休息」

預防流感及流感重症死亡的比率，最重要的措施之一就是「施打疫苗」。由於大S是在日本得到流感，根據疾管署資料顯示，台灣和日本這次主要流行的是同一個流感病毒株：A型流感H1N1，而國內流感疫苗目前剩量約還有20萬劑，目前公費流感疫苗提供給全國6個月以上尚未接種的民眾施打至疫苗用完為止。

孔祥琪提醒，日本這一波流感大流行已過高峰，但台灣往年都是在過年之後，會有一波流感流行，也因為天氣還是很冷，不應掉以輕心，特別是家中有風險較高的家人者。

根據世界衛生組織及美國疾病管制及預防中心（CDC）建議，以下5大族群應定期接種流感疫苗，台灣衛福部疾管署也長年撥公費預算提供疫苗施打：

1. 年滿65歲以上的年長者

2. 幼兒及學齡兒童

3. 癌症化療病患

4. 懷孕婦女

5. 醫療及安養中心工作者

陳宜君提醒，一般健康的成年人若是「生病仍難以休息」上班族，也建議自費施打流感疫苗。她遇過不少在跨國企業工作的人，責任感很重，白天上班、晚上還要熬夜開跨國會議，就算生病了還是得出國出差。此外，每增加一種慢性病，流感併發重症的風險就會增加一些，有三高患者也不可輕忽。

不僅如此，陳宜君也提醒，很多疾病，包括流感，其實可以靠免疫力克服，並不一定需要特效藥，但關鍵是要讓身體有足夠的時間休息，建議民眾盡可能別帶病上班或出國，讓流感有機可乘。

延伸閱讀：

流感症狀懶人包：感冒差異？多久會好？4招症狀緩解

流感疫情過年恐達高峰！「這時間」前接種疫苗，保護力才來得及

流感重症、死亡數創10年同期新高！98%重症者少做一件事

北部新增百日咳群聚感染！初期症狀像感冒，嚴重可致腦膜炎，哪些人該打疫苗？

「人類間質肺炎病毒」是什麼？症狀像感冒，和流感、新冠有什麼不同？

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章