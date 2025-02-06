赴日旅遊生病怎麼辦？一篇幫你「就醫、保險、語言障礙」全破解

文／康健雜誌、葉懿德

藝人大S春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎猝逝，引發熱議。日本是國人旅遊勝地，若赴日旅遊生病，應該如何就醫？旅平險能派上用場嗎？語言不通也能就醫嗎？

日本一向是台灣民眾熱門旅遊目的地，大S赴日旅遊生病驟逝，讓旅日就醫受到關注，若在旅途中生病，該如何正確就醫成為許多人的疑問。

▲日本一向是台灣民眾熱門旅遊目的地，但若在旅途中生病該怎麼辦？（示意圖／Pexels）

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日本看病方便嗎？

相較於台灣醫療的便利性，日本醫療體系有嚴格的分級制度，通常需要事先預約，即使是急診通常也需要預約。若要轉診大型醫院，需攜帶小型診所開立的「介紹信」，有時甚至可能遇到醫院拒收的情況。

因此海外旅遊前，建議民眾準備以下物品，以備不時之需：

1. 個人日常用藥：特別是慢性病患者的藥物。

2. 一般常用藥品：如腸胃藥、退燒藥、感冒藥、止瀉藥等。

3. 出國前投保醫療險、旅遊平安險及不便險（包含海外醫療條款及SOS國際後送服務）：應詳細了解理賠範圍，確保自身權益。

台灣人如何在日本看病？不會日語怎麼辦？

若是情況較嚴重，需要就醫尋求專業協助時，語言不通可說是一大阻礙，而日本也為了外國旅客就醫，提供多國語言服務因應。民眾出發前可事先查詢旅遊地點鄰近的醫療機構，以備不時之需。此外，也可透過以下管道搜尋就醫服務資訊：

• 日本國家旅遊局（JNTO）設有中文版本的醫療就診指南網頁，若遇到意外、生病、受傷等情況，民眾可以透過網頁搜尋日本全國符合自己所在地區、使用語言及就診科別的醫療機構，並提供就診指南，有些資料可用PDF檔下載備用。

• 厚生勞動省也提供日本全國醫療機關查詢，支援中文，可依據所需科別及診療時段搜尋所在地的醫院。可透過3種方式進行搜尋：

1. 關鍵字：輸入市／區／町／村及欲看診科目等關鍵字搜尋。

2. 趕緊找：選擇位置、接待時間、醫療機構、醫學專業，即可得到當下時間段有提供治療的醫療機構。

3. 仔細搜尋：可以按設施和服務等醫療功能資訊搜尋。

• 找接診外國患者醫療機構（JMIP），日本設有接診外國患者醫療機構認證制度（JMIP），JMIP網站可檢索有JMIP認證醫院，選擇「都道府縣」名稱，再點選診療科目；或直接按日本地圖，即可找到符合條件的認證醫療機構的地址及聯絡電話。值得注意的是，日本醫療分級嚴格，許多JMIP認證醫院屬於大型醫院，通常需要小型診所提供的「介紹信」才能就醫，建議前往醫院前先致電確認。

日本國家旅遊局附有「手指會話卡」，可事先下載，協助民眾在語言不通的情況下，仍能和醫護人員進行溝通，說明病情、症狀。若民眾需要救護車，可出示請幫忙叫救護車的日文「救急車を呼んでください」，向當地民眾尋求協助，請求幫忙呼叫救護車；遇到交通事故或是緊急情況，也可請求送往急救醫院，全年無休提供醫療服務。

日本就醫流程為何？

根據台灣駐大阪經濟文化辦事處資料，日本就醫流程如下：

1. 填寫診療申請書。

2. 醫院會先了解保險的狀況，未加入日本健康保險者，就醫費用全額自付。

3. 出示身分證明，旅外遊客可提供護照；有在留資格的外國人，則可出示日本在留卡。

4. 可事前詢問醫藥費用是否需付現金，或可確認是否可刷信用卡。

5. 了解所需醫療費用。

6. 填寫問診票（類似台灣的初診掛號單、初診資料表），了解病患過往的病歷、有無藥物過敏、目前的症狀、生活習慣（有無抽菸、喝酒等）、是否有懷孕的可能性等。日本國家旅遊局提供雙語病歷表格，可事先下載、填妥預備。

7. 接受醫療診察。

8. 如有需要可請醫院出具診斷書,一般提供英文或日文，依各醫院診所規定。

9. 領取醫師的處方箋到附近藥局領藥，通常藥品費用需要在藥局額外付費購買。

日本看病很貴嗎？保險能給付嗎？

出國前在台投保的醫療險、旅遊平安險及不便險，理賠範圍須洽各保險業者仔細確認，假使要讓保障更全面、完善，日本國家旅遊局建議，外籍旅客入境後可購買海外旅遊險，以免某些情況下可能需要支付高昂的醫療費用。

日本國家旅遊局網站有入境後可供投保的旅遊險，以保額1,000萬日圓為例，6天保費大約是2,650日圓（約台幣565元），且保單附贈電話口譯、醫療機構轉介安排、免付現金就醫、患者運送、旅遊保護等服務，民眾可直接線上投保。

遊客旅日時，若發生生病、災難等緊急情況，也可撥打全年無休的日本旅遊熱線050-3816-2787，尋求支援，或可尋求駐外館協助，提供醫院資訊與翻譯人員名單。

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