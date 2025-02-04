現代版農民曆！保健食品這樣吃超NG「5大相剋組合」你中幾項？

▲保健食品是許多民眾顧健康的好幫手，但營養師李婉萍點出，許多食物和保健食品參雜在一起，會產生交互作用，進而導致保健食品無法發揮功效。（示意圖／Pexels）

文／康健雜誌、葉懿德整理

健康意識抬頭，不少人會藉由各種保健食品補充營養。然而，若不注意搭配，小心吃下去的保健食品沒效，甚至引發健康問題。

現代生活忙碌，保健食品是許多民眾顧健康的好幫手，可以快速補充缺乏的營養素，但營養師李婉萍點出，許多食物和保健食品參雜在一起，會產生交互作用，進而導致保健食品無法發揮功效，建議民眾補充保健食品應多留意。

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李婉萍提醒，以下5種NG組合最好避開：

1.含咖啡因飲料＋鐵劑

咖啡因會抑制鐵質的吸收，對貧血者影響尤其明顯。如果是喝咖啡或奶茶，建議與鐵劑服用時間至少間隔2小時，才能確保身體有效吸收鐵質。

2.葉酸＋維生素C

葉酸若與高劑量的維生素C同時食用，可能導致體內葉酸快速排出，相當於「白吃」了。因此，建議這兩者分開服用，以發揮各自的作用。

3.紅麴＋葡萄柚

紅麴有助於調節血脂，但與葡萄柚同時食用，會降低紅麴在體內的吸收效果。若有服用紅麴補充品的習慣，應避免與葡萄柚一起食用。

4.薑黃素＋乙醯胺酚（普拿疼）

薑黃素具抗發炎效果，但若與含有乙醯胺酚的止痛藥（如普拿疼）一起服用，可能刺激腸胃，甚至引發胃潰瘍或胃出血。因此，提醒民眾在服用這2種保健食品前，應間隔至少2小時以上，才能確保不會對身體造成傷害。

5.益生菌＋大蒜

益生菌對腸道健康有益，但大蒜為天然抗菌食物，因此會減弱益生菌的效果。如果同時食用，益生菌可能「全軍覆沒」，失去應有的好處。因此，建議兩者不要同時食用。

想透過保健食品快速補充營養，應避免這5種NG搭配，否則可能只是吃心安，難以達到保健效果。

（本文由李婉萍營養師授權改寫影片內容）

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