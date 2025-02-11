8天內415人猝死警訊！WHO最新警告「室內低於18度」恐增死亡風險

文／康健雜誌、葉懿德

寒流致命！2月1日～8日，全台非創傷、到院前無呼吸心跳（OHCA）案例，短短8天內累積高達415人。天氣回暖，但冬天尚未結束。常見保暖迷思有哪些？哪個時間點猝死風險最高？

即使在室內，冷空氣仍然會刺激交感神經興奮、末梢血管收縮，血管阻力變大，造成血壓上升、心跳加快、冠狀動脈痙攣，並且容易讓血液凝結，一旦形成血栓，就會引發心血管疾病，甚至猝死；低溫也容易刺激鼻腔、氣管，連帶誘發呼吸道問題，特別是有慢性阻塞性肺病、氣喘問題的民眾，如果吸入寒冷乾燥的空氣，易導致支氣管收縮、排痰動作不順，造成不適、氣管發炎或併發肺炎。

其實不少研究表明，室內溫度過低對人體健康會產生不良影響，世界衛生組織（WHO）的健康住宅準則中提到，室內溫度太低會導致血壓升高、氣喘，且增加死亡率和併發其他疾病的風險。一篇發表在《美國流行病學雜誌》的研究則指出，環境溫度每下降1度C，猝死的機會提高5.4％。

天氣冷，民眾一般都會注意戶外保暖，把全身包緊緊，但回到家卻容易鬆懈，反而增加猝死風險，新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，尤其是有心血管疾病、三高患者和年長者，對溫度比較敏感，容易因為室溫太低、溫差過大，導致不適，甚至猝死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，有3個時機點，容易因為溫差變化過大，導致猝死，那就是穿脫衣服、剛起床離開被窩以及準備踏出家門時，特別是心血管疾病、三高患者和年長者需小心。柳朋馳指出，最常發生心血管及腦血管疾病的時間點，大部分是在清晨3點～6點間，因為此時身體容易出現晨間高血壓（morning surge）的狀況，再加上天冷血管收縮、心跳加快，增加心血管疾病、猝死風險。

▲將室內溫度穩度在18～24度Ｃ內，讓人與動物都舒服。（圖／pixabay）

室內溫度多少最剛好？醫：18～24度Ｃ較安全舒適

可別因為室內溫度不能太低，就把家裡弄得像烤箱一樣，其實太低溫、太高溫都NG，根據WHO建議和許多研究顯示，室內最低溫度最好不要低於18度Ｃ。

「基本上，室內溫度建議維持在18～24度Ｃ算是比較安全、舒適的溫度，」柳朋馳指出，如果室內溫度過高，可能會讓人感覺呼吸不順、出現燥熱、悶熱的感覺，引發不適；但若低於18度Ｃ則容易增加疾病發生率，尤其年長者容易會出現手腳冰冷的狀況。

不過仍得視個人狀況及舒適度稍微增減，像是對慢性肺阻塞患者來說，18度Ｃ仍舊太低溫，會刺激呼吸道，或許溫度上限可以考慮到26度Ｃ；或是對於孩童來說，因為活動力高，且身體富含棕色脂肪，體溫偏高，則能調降至16度Ｃ較適宜。

在室內也要做好保暖 電暖器怎麼挑？怎麼用？

想要讓室內升溫，不少人會利用電暖器，柳朋馳分享，他自己是使用葉片式電暖器，雖然加熱速度較慢，但安全性高。值得注意的是，若是使用暖氣設備，建議要多補充點水分，否則血液太過黏稠，可能會出現低血壓、頭暈症狀，且也不建議同時使用除濕機，又乾又熱的環境，也容易引發不適。

電暖器種類多，該怎麼挑選適合自己的電暖器？可依照個人居家環境及使用需求來挑選：

▲對流式電暖器。（圖／李文譯提供）

▲葉片式電暖器。（圖／李文譯提供）

▲煤油式電暖器。（圖／李文譯提供）

▲陶瓷式電暖器。（圖／李文譯提供）

▲燈管式電暖器。（圖／李文譯提供）

除了聰明挑選外，重要的是，需正確使用才能避免意外發生：

1. 一定要保持通風：保持通風是安全使用電暖器的第一步。燈管式、陶瓷式、煤油式電暖器都會耗氧；葉片式、對流式電暖器則屬於不耗氧的類型，但也要避免在完全密閉的空間使用。柳朋馳提醒，不少人為了保暖，將門窗緊閉，容易因為二氧化碳濃度過高，導致昏沉、不適。

2. 使用獨立插座：經濟部標準檢驗局科長王進良提醒，電暖器屬於高功率的小家電，要獨立使用插座。若用延長線，也不要同時跟其他電器一起使用，且使用時間不要過長，避免過度加熱或是運轉時間過長，可以選擇有自動恆溫系統的電暖器，偵測室內溫度。

3. 注意擺放空間：使用電暖器時，要在周遭騰出空間，讓暖氣可以順利對流。要遠離棉被、窗簾等布料的物質，避免接觸後過熱起火燃燒，遠離易燃物。

4. 不要用來曬衣：所有的電暖器種類中，葉片式電暖器（部分款式）是唯一可以用來烘乾衣物的機種，其他電暖器都要避免把衣物掛在上方烘乾。

5. 使用時要收好並定期保養：若不使用，要記得放在乾燥處妥善收好。收納前要先清潔乾淨，避免灰塵、棉絮留在機體上。清潔時，避免使用酸性洗劑、酒精、甲苯等化學溶劑，也必須先等機體冷卻再進行，避免燙傷。

延伸閱讀：

流感症狀懶人包：感冒差異？多久會好？4招症狀緩解

健保申報多但醫師薪水卻不成比例，錢去哪？比保障點值更重要的5件事

心肌梗塞症狀有哪些？前兆自我檢測，心肌梗塞急救3招

寒流凍全台！室內太冷恐增猝死風險 醫：建議控制在這溫度區間

低溫要人命！寒冬奪命10大危險行為，70％猝死發生在「這地方」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章