7月熱傷害就醫「10天已418人次」　醫揭早期6症狀

▲近來天氣熱，熱傷害人數持續增加，資料照。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

連日高溫炎熱天氣，根據衛福部最新統計，7月才短短10天已經有418人次因為熱傷害送醫。醫師提醒，長時間暴露在高溫高濕的環境，當人體無法通過正常的散熱機制來調節自身體溫時就會發生，其早期症狀包括頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促，如果不及時處理，症狀往往會迅速惡化。

衛福部統計，昨天一共通報熱傷害就醫33人次，7月到昨天為止總計有418人次。衛福部國健署指出，在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等高風險族群一定要特別注意。

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北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥表示，熱中暑的發生有多種原因，環境因素是主要誘因，如長時間暴露在高溫高濕的環境中，當環境氣溫超過35°C、且相對濕度較高時，人體難以通過出汗來降溫，增加了發生熱中暑的風險。

識別熱中暑的症狀至關重要。鍾稟彥指出，早期症狀包括：頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促，如果不及時處理，症狀往往會迅速惡化，出現高燒（體溫超過40°C）、意識混亂、抽搐、甚至昏迷。值得注意的是，熱中暑與熱損傷的主要區別在於，熱中暑患者往往皮膚乾燥無汗，這是因為體溫調節機制已經完全失效。

如果疑似熱中暑，立即採取緊急施救措施！鍾稟彥說明，首要任務是將患者移到陰涼處，脫去多餘的衣物；可以用冷水淋浴、冰敷或用濕毛巾擦拭身體來迅速降溫，如果患者意識清醒，應給予水分或運動飲料補充體液和電解質，但不要讓其大量飲水。如果症狀嚴重或患者出現意識不清的情況，必須立即撥打急救電話請求協助就醫。在等待救援的過程中，持續監測患者的體溫和意識狀態非常重要。

鍾稟彥提醒，預防熱中暑的關鍵在於採取適當措施，首先應盡量避免在最熱的時段（通常是中午到下午3點）外出或進行戶外活動，如必須外出，要確保充分補水，每15至20分鐘喝一次水，即使不口渴也要主動飲水；穿著寬鬆、淺色、透氣的衣物有助於散熱。在室內時，使用空調或風扇來保持涼爽。

對於必須在高溫環境工作的人，應調整作息，增加休息頻率，並在陰涼處休息。特別是老年人和慢性病患者，更要注意避免暴露在高溫環境中，並保持室內涼爽。