夏天吃「楊桃」消暑...他竟吃到中毒！醫：這族群禁止食用

▲一名慢性腎臟病患日前因誤食「楊桃」產生中毒反應。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

腎臟病患亂吃小心喪命！一名慢性腎臟病患日前因誤食「楊桃」產生神經毒反應住進加護病房洗腎。醫師提醒，腎臟病患吃楊桃產生中毒反應，就需要每天積極洗腎直到神經症狀消失，目前尚無其他解藥，因此腎臟病患千萬不能吃楊桃。

桃園醫院腎臟科主治醫師呂建儒說明，楊桃含有某種興奮腦神經的物質，食入不久後會導致神經毒素反應，輕則導致失眠、坐立不安等，重則會導致意識昏迷、持續性的痙攣甚至死亡，有時「半個楊桃」就可能出現嚴重的神經中毒症狀，但只要是腎臟功能代謝正常者，正常適量食用都不會產生影響。

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腎臟病患者飲食要把握「四低一不」原則「低蛋白、低鈉、低鉀、低磷」。加護病房護理師魏千惠強調，食物中的蛋白質經由分解後會產生含氮廢物，會造成腎臟的負擔；攝取過多的鈉，可能會加重水分的蓄積導致水腫，攝取過量的鉀離子，可能引發心律不整，而當腎衰竭時，腎臟無法排洩體內的磷，因此也需要注意。

呂建儒建議，腎臟病患者飲食要減少醃漬及調味料的使用，蔬菜應川燙過再食用，避免高鉀水果，如香蕉、橘子等，因腎臟無法排泄磷，但腸道對磷的吸收正常，可能會導致骨質病變、血管硬化等症狀；另外，雖然楊桃是富含營養和水分的水果，很適合夏天食用消暑，但因含有豐富的鉀離子，有腎臟疾病的患者一定要避免。

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