月經沒爆量就是好事？醫揭「3大症狀」：小心卵巢早衰...顯老還會不孕！

▲月經量過少恐面臨卵巢早衰風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道月經量太多可能是婦女病徵兆，那你知道月經量過少，可能面臨「卵巢早衰」嗎？中醫師賴睿昕指出，「月經量少、月經相隔35天或以上，甚至是3到5個月才來一次月經」都是卵巢早衰徵兆；臨床上也發現，卵巢早衰大多和隨壓力大及生活習慣有關。

賴睿昕說明，女性的卵巢在35歲為高峰期，之後會慢慢衰退，正常經期為4至7日，經量不足2天或點滴即淨者，都和女性卵巢早衰有關，卵巢早衰也常伴隨出現潮熱、出汗、心煩、健忘、外表明顯衰老、皮膚乾燥、陰道乾澀和隨骨質疏鬆等症狀。

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臨床也發現，卵巢早衰和壓力有很大關係。賴睿昕說，壓力會導致肝氣鬱結、內分泌失調，所有的內分泌腺都要聽命大腦中樞，因此包括精神緊張，情緒波動，都可能成為影響卵巢的因素；熬夜也容易釀肝腎陰虛體質，導致卵巢提前衰老，提早進入更年期。另外，本身卵巢發育不良、接受化療等治療傷害卵巢功能也是早衰因素，通常也是不孕症大宗族群。

▲壓力容易影響身體內分泌調節，進而影響生理問題。（圖／免費圖庫）



賴睿昕提醒，如果是壓力引起的不適，建議要適時抒發壓力，避免壓力過大影響身體內分泌調節，保持充足睡眠、避免熬夜，維持身體免疫力正常運作；若是天生卵巢發育不良，可適量補充富含植物性雌激素的食物，如黃豆、綠豆、紅豆、四季豆、花生、甜薯、紅蘿蔔、山藥、蒜、洋蔥；穀物如小麥、裸麥、黑米、亞麻仁；水果如蘋果、梨、櫻桃、木瓜等。

另外，若想檢測自己是否有卵巢老化，則可抽血檢驗「抗穆勒氏管激素」，簡稱AMH指數，正常須大於2，若低於0.8代表卵巢明顯衰退，而濾泡刺激激素（FSH）檢查結果若大於8，表示卵巢有初步衰退，超過10屬於中等程度的衰退，12以上就表示嚴重衰退。

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