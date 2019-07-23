精子暴增491%！科學認證：「洗冷水澡」藏7大好處…不用運動瘦4kg



▲有多項研究指出，洗冷水澡對健康有益。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

炎炎夏日流得滿身汗，回到家沖個冷水澡洗去一身的疲倦，或是一大清早剛睡醒，以淋冷水浴開啟新的一天，覺得通體舒暢。冬天泡熱水澡是種享受，而夏天洗洗冷水澡，竟能帶來意外好處。Youtube心理學頻道《Better Leaf好葉》搜集外國研究，統整出沖冷水澡「不為人知的7大好處」，竟讓胖子和男人超嗨：「明天開始洗冷水澡。」

冬天突然沒瓦斯、沒熱水，在浴室裡冷得要命，相信很多網友都經歷過！Youtube心理學頻道《Better Leaf好葉》統整研究指出，事實上，洗冷水澡才是人們需要的，並且分享7大驚人優點。

1.強化免疫系統

倫敦卡卡博士研究發現，冷水可刺激血液循環、激活免疫細胞繁殖。沖完冷水後身體為保持體溫，進而加速新陳代謝和刺激免疫系統，最後導致更多負責抵抗病毒進入人體的白血球被釋放。

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2.加速脂肪燃燒速度

好葉解釋，人體中有褐色和白色2種脂肪，當攝取過多熱量就會產生白脂肪，因難以被燃燒，最後轉為肥肉囤積在身上；而褐色脂肪則為好脂肪，可提供人體熱量。哈佛醫學院研究報告，洗冷澡時身體為了保持溫暖，褐色脂肪會被激活，進而加速和帶動脂肪燃燒，相較平時的速度，冰冷溫度會以15倍速度燃燒脂肪，意指每天沖冷澡，一年即使不做任何運動，就能甩肉4公斤，對減肥者來說超划算。

3.可抗憂鬱症

好葉指出，當冷水灑在身上，感覺全身上下神經被激發，一次次的刺激使大腦、情緒被激活。2007年維吉尼亞醫學院研究人員發現，冷澡可治癒憂鬱症病情。同樣研究也發現，冷水澡可激活大腦裡的「藍點（Locus Coeruleus）」，其為負責去掉憂鬱感覺的主要來源。



▲科學研究證實，肌肉可舒緩肌肉痠痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.防肌肉疼痛

你是否曾在激烈訓練或是比賽後，出現肌肉痠痛的症狀？科學驗證發現，冷水可預防肌肉疼痛，以2009年研究為例，請2組運動員進行試驗，一組在激烈運動後浸泡在冰水中，而另一組則是沖熱水澡後休息，結果發現攝氏10～15度的冰泡浴能有效舒緩1～4天的肌肉疼痛。

5.加強意志力

沖冷水澡時，讓身體暴露在不舒適、但還能處理的挑戰中，一次次的冷水澡迫使神經系統必須適應。好葉說，當冷水沖下來身體會逐漸強大對抗寒冷，就像體能訓練，身體必須不斷突破，肌肉神經不斷強大。「每天有系統的小小挑戰，促使你越來越勇於接受新事物、新挑戰。」透過將不舒適的訓練轉為習慣，讓你掌握處理新挑戰的能力，就是種成長。



6.充滿動力和警覺

如果你曾常識過一睡醒就沖冷水澡，就能體會「第一口呼吸困難」的感覺。好葉解釋，這是身體正在極度的深呼吸，以應付突如其來的冰水，透過深呼吸，讓心跳加快以促使血液流往全身，保持體溫的同時也帶來動力以開啟新的一天。沖冷水澡後，感覺通體舒暢，而深呼吸讓你保持警覺，不會像你的「喪屍同事」一樣感覺要死不活。



▲精子怕高溫，研究發現洗冷水澡對男性「蛋蛋」有益無害。（示意圖／取自pixabay）

7.增加睪丸素

好葉引述日本某大學研究報告，指出無論高溫或低溫都會影響男性睪丸狀態，該研究曾對老鼠睪丸進行15分鐘升溫，結果發現熱能導致睪丸素大量下降，這也是為何男生「2粒蛋蛋」始終懸掛體外。

此外，加州大學研究也發現，原本愛沖熱水澡的男生，在改沖冷水澡3個月後，精子數量竟暴增491%。好葉也提醒，雖然熱水澡不會破壞精子原狀，但為了蛋蛋著想，從現在起改沖冷水澡吧。

但《ETtoday健康雲》採訪泌尿科醫師，對該研究結果仍採保留態度。

衛生福利部南投醫院急診醫學科洪世昌主任提醒，民眾每日應飲用足夠的水量，維持身體理想的含水狀況。極端氣候確實會對人體的健康產生危害，但是在夏天喝冰水或洗冷水澡與中風的相關性研究文獻報導並不多。短時間大量喝冰水與洗冷水澡會使血管收縮、心跳速率改變，因此患有心血管等慢性疾病者或是老年人等需注意，因為身體可能無法負荷環境溫度之驟變，在冰水的刺激下可能會導致身體不適。

洗冷水好處這麼多，也讓網友超吃驚：「蛋蛋啦涼啦涼ㄧ下.....這個讚 沖冷澡去了」、「只要有减脂就可以了」、「你都講成這樣了，我這還不把瓦斯給關了，決定了！我從今天開始洗。」、「馬上改沖冷水」。也有網友認為：「我可以洗冷水！但最大的缺點是每次都感覺洗不乾淨，熱水比較容易清掉身上的油脂」、「雖然洗冷水澡好處多多，但我還是選擇熱水澡」、「一直洗热水澡的人……明天改洗冷水，只洗蛋蛋～」、「我洗了3年的冷水澡，期間有憂鬱過，經常感冒，肌肉恢復也没有得到缓解。」