

▲男子射精時射出粉紅色精液，連自己都嚇一跳。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導



生理需求對於人類而言，是最基礎的需求之一！正常男性在完事後都會產出「白色→半透明狀」之精液，但一名30多歲男性初次至泌尿科就診，即主訴噴出「粉紅色OO」，且生殖器還會流出白濁狀分泌物，讓他當場驚呆。在驗了白血球及細菌培養後，竟發現他意外中鏢。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑分享，一名30多歲男性，因為「射出血精」的原因初次到泌尿科報到，主訴生殖器還冒出白濁狀分泌物，就連自己也嚇一跳。由於精液由射精管射出，因此會經過泌尿系統尿道及攝護腺，除了必須驗尿外，也要檢驗是否有攝護腺癌或是慢性攝護腺炎。結果一查，男子白血球計數（WBC）大於1000，顯示為嚴重感染。



醫師脫下男子褲子，進行理學檢查，在他的龜頭附近真的發現白濁狀分泌物，順便進行細菌培養，隔了一週報告出來，結果是感染性傳染病「淋病」，只要將淋病治療好，血精狀況自然改善。男子這才坦承自己到大陸出差，去過幾次聲色場所應酬加「Happy」，才剛從大陸返台2週就發現自己「射出血」。



▲男子到大陸出差，到了聲色場所順便玩一波。（示意圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）



邱鴻傑解釋，一般男性精液為白色，再過了一段時間會轉為半透明狀，而男性感染血精主要分2種，第1種為褐色的精液，很多人在性行為完後有血塊留在體內，排出來就已呈現「褐色狀態」，若病態嚴重即會排出第2種狀況的鮮紅色血液。血精一般好發於20～40歲性生活活躍者，不僅如此，如腫瘤、攝護腺發炎也都容易造成血精。男子確診感染「淋病」，不像愛滋潛伏期很長，正常在一週內就會出現症狀。

邱鴻傑提醒，確診罹患性病者，務必告知伴侶並且帶伴侶至醫院檢驗，以免造成乒乓球效應。也強調得到血精千萬別太過慌張，得先排除是否有感染或出現解尿症狀、並非指染血精即為感染性傳染病或是癌症，一般只要好好休息，有70～80%「自癒」的機會，因為大部分可能是性行為頻繁，導致微血管破裂，「不要去動它就會好」。