恨蔬果愛宵夜...6大壞習慣讓妳成「便秘夜崩女」　醫推1招改善！

▲調查發現，20-39歲間的最多「夜崩女」，身體快樂指數低。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

你是身體不快樂的「夜崩女」嗎？董氏基金會調查發現，夜崩女都有「便秘、蔬果吃不夠、睡不夠、運動不夠、晚餐太晚吃、吃宵夜」等問題，其中以20-39歲的女性最多。醫師指出，這類型生活型態的夜崩女出現大腸激躁症和便秘型腸燥症的機率較高，建議可選擇「低腹敏」水果改善。

董氏基金會食品營養中心主任陳醒荷指出，在2013年和2016年針對2,136位民眾做「身體快樂指數調查」，女性整體快樂指數為61.2分，男性為65.1分，女性明顯較男性不快樂；其中20-39歲的女性身體快樂指數最差，不及格比例高達55%，而這些族群也自認常常有「蔬果吃不夠、便秘、晚餐太晚吃、吃宵夜、睡太少、運動不足」等問題。

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夜崩女是準腸燥症、便秘患者！研究發現，腸燥症常見年輕族群，會隨著年齡增加而降低，其中也以女性佔多數，根據榮總過去研究，台灣腸燥症盛行率約22.1%，其中20-39歲女性患病率偏高，約29.5%。進一步分析發現，夜崩女生活型態和罹患腸燥症的高風險因子相符，都有運動量少、蔬果攝取少、生活壓力大、多醣飲食習慣等問題。

▲醫師建議，可以選擇低腹敏水果來調節腸道。（圖／記者趙于婷攝）

想要擺脫夜崩女，遠離腸燥症、便秘威脅，就要先從飲食做起！榮總消化內科主治醫師王彥博說，食物中特定類型的碳水化合物-FOODMAPs（腹敏）可能是造成腸胃道敏感關鍵，攝取過多就會誘發腸燥症，建議可以選擇高膳食纖維和低腹敏蔬果，包括木瓜、柑橘類、奇異果、檸檬、葡萄柚、草莓、番茄、百香果、火龍果、鳳梨、香瓜、哈密瓜、蔓越梅、藍莓、覆盆子等。

董氏基金會營養師莫雅淳提醒，日常應攝取至少3份蔬果、2份水果，盡量選擇富含膳食纖維、維生素C的蔬果取代高油高糖點心，尤其是水溶性膳食纖維有助穩定血糖和情緒，維生素C可調節代謝和血清素合成，有助減緩疲勞，水果酵素和植化素也有助食物消化吸收和抗氧化，可調節免疫，維護腸道健康。