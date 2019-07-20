天然壯陽藥！專家曝「愛吃大蒜」有這6好處　殺菌抗癌活到90歲



▲你愛吃蒜頭嗎？它可是天然的養生好物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



你喜歡大蒜嗆辣的口味嗎？一直以來，餐桌上一道道兼具營養和美味佳餚，總少不它的陪襯，吃對了還能祛病養生。自古以來，大蒜就被視為健康食材，含有磷、鉀、鈣、晒，維生素C、E及高達17種的胺基酸，其中最受關注的「大蒜素」更是種抗菌物質。究竟多吃蒜頭有哪些好處，讓營養專家來告訴你。

《想活到90歲就吃大蒜！德國人長壽「12秘訣」愛散步＋喝奶》報導曾指出，大蒜不僅用來調味，還被稱為「天然抗生素」，幾乎每個德國人都超愛吃大蒜。世界上最古老的「大蒜節」和首家「大蒜研究所」也誕生在德國；大蒜研究所的哥特林博士表示，大蒜中含有400多種有益身體健康的物質，若想活到90歲，平常所吃的食物一定要有大蒜。



▲大蒜中的「大蒜素」具有抗氧化能力，殺菌又能防癌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



《灃食教育基金會》也曾撰文指出，大蒜富含膳食纖維、維生素等營養素，其中最特殊的「大蒜素」（allicin）被研究發現能抑制發炎、調節血脂與抗氧化功能。且在動物實驗中也觀察到，大蒜素能減少腫瘤細胞的生長，可說是大蒜的關鍵營養素。



根據《生命時報》採訪中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅、第二軍醫大學附屬長海醫院臨床營養科主任蔡東聯，分析出大蒜是個寶，常吃蒜對健康存有「6大健康好處」：

1.殺菌：

由於大蒜中含「硫化合物」具有較強抗菌消炎的作用，對多種球菌、桿菌、真菌及病毒都有抑制和消滅作用。

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2.消除疲勞

大蒜搭配含有維生素B1的豬肉一起食用，和大蒜素結合具有消除疲勞、恢復體力的功效。

3.護心腦血管

流行病學研究發現，平均每天生吃蒜頭20顆的人，因心腦血管疾病死亡率比沒吃生蒜頭習慣者還低。

4.抗血栓

大蒜中的精油具有抑制血小板凝聚的作用，能預防血栓形成。

5.減輕過敏反應

每天生吃大蒜能減輕過敏反應，尤其是因換季溫度變化所引發的過敏。

6.有助勃起

血液的健康與否也影響勃起功能！而吃大蒜能夠促進血液循環，改善勃起功能。

但蒜頭並非人人適合吃，專家建議，本身患有肝病、眼睛疾病、腸胃疾病、腦溢血患者，口齒、喉嚨、舌頭患病者最好不要吃。