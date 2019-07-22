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無痛減重！「每天少吃300卡」身體有驚人改變　專家提3方法

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無痛減重法！研究告訴你每天只要少吃300卡　身體會有驚人改變

文／張雨亭編譯　圖／pixabay

想要減重、降血壓、降膽固醇，或許沒有想像中困難。根據最新研究， 1天少攝取300卡就夠，相當一片起司蛋糕的熱量。

這份研究證實，想要活得更健康，其實只需要一點小改變。

300卡到底是多少呢？包括1片起司蛋糕、1小包的洋芋片、1片比薩、1份速食店的中薯、1塊炸雞腿、1杯700cc的微糖奶茶，這些食物熱量都是300卡。簡單來說，1天少吃1份點心或少喝1杯手搖飲，就能達成。

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降血壓、膽固醇、三酸甘油酯

這項研究以兩年時間追蹤218位受試者，將受試者分為兩組，一組維持平日飲食，另一組每日平均減少攝取300卡熱量。

結果發現兩年下來，減少熱量攝取的那一組，受試者血壓、「壞膽固醇」LDL都降低，另外三酸甘油酯濃度平均下降24%、心血管代謝危險因子也顯著減少。

（1天減少300卡熱量，難度並不高，兩年下來減重效果不差。圖片來源：pixabay）

1天少吃300卡兩年就瘦超過7公斤

減重效果也不差，體重平均下降16磅（7.3公斤），減下來的更大部份（71%）是脂肪。

實驗中維持平日飲食、未減少卡路里攝取的受試者，在上述的觀察指標中，則沒有任何改善。

由於受試者年齡介於21至50歲之間、從瘦子到輕度過重人士都有，顯示日減300卡對整體身體狀況的改善，就連年輕、健康的瘦子都受益。

主持這項研究的杜克大學醫學院（Duke University School of Medicine）教授克勞斯（William E. Kraus）表示：「這份研究告訴我們的是，任何一點改變都好。即使是再小的卡路里限制，都有好處。」

日減300卡，具體該怎麼做？

克勞斯認為，要從日常飲食中減少300卡，幾乎沒有太大難度，你可以試著這麼做：

1. 晚餐後不吃東西。只要一離開餐桌，包括點心、零食都別碰，克勞斯說：「很多來求診的病人告訴我，他們睡覺前還吃了一碗冰淇淋……這些熱量無法被利用，都會被儲存起來，這就是身體不需要的多餘卡路里。」

2. 跳過三餐中不必要的部份，例如吃牛排前的麵包，1片熱量就相當100卡。

3. 每天計算卡路里攝取量。這樣你才會知道，300卡相當多少食物， 記錄一陣子後，很自然就會知道什麼該吃、什麼不該吃。

克勞斯強調，運動和飲食就是減少心血管風險最重要、也最容易執行的兩大關鍵，「市面上5種藥合起來，效果可能都比不上小幅的卡路里限制。」

資料來源：CNN、New York Times、Today

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

關鍵字： 康健雜誌 熱量 瘦身健康 減肥 飲食
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