上腹痛忍一週！急診醫揪「膽結石害胰臟發炎」　這5種人很危險

▲肚子痛示意圖。（圖／資料照）



記者李依琳／綜合報導

一名30多歲的男子上腹痛，以為是胃痛，忍了一個星期才去掛急診，結果檢查發現是膽結石造成的急性胰臟炎。醫師提醒，有喝酒、膽結石病史、肥胖、飲食不正常或作息不規律的人，都會提高增加急性胰臟炎的風險，不治療會有嚴重後果，「若是嚴重腹痛不易緩解，一定要立刻就醫。」

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉經常在臉書粉絲團「急診醫師的眼睛」分享急診故事，他18日PO文指出，有一名30多歲的病人上腹痛一個星期，忍耐不去就醫，以為是胃痛，自己買了胃藥吃還是沒有效，最後受不了來掛急診，「一串檢查之後我告訴他，澱粉酶Amylase及脂肪酶Lipase指數超高，這是嚴重的急性胰臟炎，要住院治療。」

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白醫師表示，病人疑惑地問道「我又沒喝酒怎麼會胰臟炎」，他告訴病人這是膽結石造成的急性胰臟炎。白醫師進一步說明，事實上除了長期酗酒，膽結石更是急性胰臟炎的常見病因，「膽結石若是卡住總膽管的出口，當胰臟分泌的胰液要從胰管輸送往十二指腸協助消化時，就會受阻傷害到胰臟，造成急性發炎，引起強烈而持續的上腹痛，嚴重時可能危及性命。」

白醫師在PO文最後提醒，若是有喝酒、膽結石病史、肥胖、飲食不正常或作息不規律的人，都會提高增加急性胰臟炎的風險，不治療是會有嚴重後果的。「若是嚴重腹痛不易緩解，一定要立刻就醫。」

※本文經「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」同意轉載（原文如下）