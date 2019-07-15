才剛吃完又餓了？　「纖維質不足」5大症狀

文／宛家禾 圖／pixabay

只是排便不順？身體還有幾個意想不到的症狀，都跟纖維質攝取不足有關。

大家都知道纖維的好處，從幫助消化到控制體重，甚至有研究發現纖維吃得多，肺部功能或許會比較好。多吃蔬果也是人們耳熟能詳的健康標語，但是，該怎麼知道纖維質吃得夠不夠？如果身體出現下列徵兆，那麼纖維質還要再多吃一點。

1.便秘

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排便順不順暢，是纖維質是否攝取足夠最顯而易見的指標，其他消化道的狀況如脹氣，也都可能與纖維質不足所引起的消化不良有關。纖維質可以增加糞便的體積，使其容易排出。儘管便秘成因眾多，缺乏纖維質卻是其中的重要因素。

但是突然攝取大量纖維質，也有可能引起不斷放屁的問題。以漸進的方式慢慢增加纖維質的攝取，身體較能適應。

2.精神不濟

活力不足、精神不濟的原因可能也跟纖維質不足有關。哈佛大學公共衛生學院教授喬凡努其（Edward Giovannucci）指出，如果餐食裡只有碳水化合物，沒有纖維質，那麼餐後血糖會迅速上升，也會很快下降，而低血糖的徵兆之一就是疲乏、精神萎靡。

如果在膳食中加入高纖的食物如多量的蔬菜，血糖就不至於上升太快，保持穩定的血糖，人也會比較有精神。

3.才吃完又餓

飢餓感也是血糖降低所引起的現象之一，因為血糖陡降會引發身體想進食的欲望。

再者，纖維質也是飽足感的來源，「飲食中缺乏纖維質，你就不會有吃飽的感覺，才吃完一餐，心裡又開始想著零食，」美國暢銷書作者、知名營養師包爾（Heather Bauer）說。

4.體重增加

喬凡努其指出，纖維質可以增加飽足感，幫助穩定血糖，所以攝取含豐富纖維質的飲食，同時可減少口腹之慾；餐間的點心減少，自然容易瘦下來。相反地，如果飲食中纖維不足缺乏飽足感，零食不離手，體重就有可能如吹氣球般增加。

5.膽固醇或血壓升高

身體缺乏纖維質，會升高的不只是血糖，還包括膽固醇及血壓。喬凡努其指出，纖維質可以幫助降低三酸甘油脂，並提升高密度脂蛋白(HDL)，也就是好膽固醇。將日常飲食當中加入多量的水果、蔬菜、全穀類，都是增加纖維質攝取的方法。多吃這些食物也有助降低血壓。同樣地，如果纖維質攝取不足，膽固醇或血壓也有可能隨之上升。

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