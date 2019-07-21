為什麼女生「戴口罩」秒變正妹？精神科醫揭「腦補」真相

文／謝佳君 圖／王竹君

口罩已是許多人的必備單品，好似戴著口罩才有安全感；但這份安全感究竟來自阻擋了髒空氣、病菌，還是包藏了情緒，甚至對外宣告──別和我講話，「保持距離、以策安全」？但專家良心建議，若非必要，不要有事沒事就戴著口罩，不僅可能帶來皮膚問題，長期下來還可能妨礙人際關係發展。

近年來，空汙問題日益嚴重，加上為了防堵傳染病、或增加防曬效果，不少人已習慣口罩不離身；但仔細觀察或許可以發現，有些人已把口罩當成情緒防護罩，透過這層「面紗」隱藏喜怒哀樂，將自己與外界築起一道牆。

甚至現在還有「口罩美女」一詞出現，指的是女生只要戴上口罩，僅露出眼睛，容易讓人對她的面貌產生「理想化」的幻想。有些女生如果沒有化妝，也得戴上口罩才敢素顏出門，已對口罩產生依賴性。

請繼續往下閱讀...

大腦愛美好事物 人人都能理想化成「口罩美女」

到底為什麼人們會對口罩底下看不到的部分，產生「理想化」的「腦補」作用呢？

精神科醫師楊聰財解釋，大腦會設法將一個形象完整化，「填充」口罩底下缺失的部分，這時就很容易產生理想化的現象，好比戴面紗、太陽眼鏡或圍巾，都是類似道理，「有一種朦朧美，若隱若現的東西反而更挑逗起好奇心和愉悅中樞。」

但為何是「理想化」，而非「醜化」？楊聰財解讀，人腦其實傾向不理性，長期下來被訓練成喜歡明亮、不喜歡黑暗，喜歡看美好、而不喜歡看醜陋的事物；換句話說，大腦變得很「偷懶」，自動主觀地往某個方向思考，而非客觀的理性判斷，「這是自然演化、大腦被祖先修正過的結果。」

長期戴口罩 恐影響人際關係

雖然戴口罩會讓人有遐想，也能隱藏情緒、與外界隔絕，但楊聰財仍不建議時時戴著口罩。

人是感官的動物，除了眼神，還需要看到嘴角、臉頰的變化，才能透過整個五官表情來判斷喜怒哀樂；口罩也容易使人產生距離感，長期下來也可能不習慣透過表情來表達情緒，溝通能力下降，人也顯得愈來愈孤僻。楊聰財臨床上遇過不少有社交畏懼症的患者，便是常常戴著口罩，當成一種保護工具。

(一次性的口罩使用後就要丟棄，假使是可重複使用的口罩也要定期清洗。圖片來源：pixabay)

悶熱流汗 小心長痘痘、粉刺、濕疹

而長期戴口罩不僅影響心理層面，皮膚科醫師也提醒應該適時脫下口罩，讓皮膚喘口氣。

雅文皮膚科診所院長黃千耀表示，長時間戴著口罩，假使口罩比較不透氣，悶熱又流汗的結果，容易造成毛孔阻塞而長痘痘或粉刺，尤其顴骨較凸出，容易與口罩內側接觸，更是常見出現皮膚狀況的地方。

此外，口罩的鬆緊帶或固定用的金屬條可能會摩擦皮膚，假使皮膚較敏感，可能會輕微受傷，導致破皮、濕疹或過敏現象。

醫師也提醒，雖然幼童毛孔出油的現象不像成人這麼明顯，比較不會長痘痘，但幼兒的皮膚比成人敏感、脆弱，更容易因為長時間戴口罩悶熱、流汗造成皮膚刺激而長濕疹。尤其更小的寶寶若是口水沾到臉上，又長時間戴著口罩，還會造成口水疹。

布口罩天天清洗 一次性口罩用完就要丟

醫師建議，大部分口罩都是一次性使用，記得要更換，用完就丟，不必太過節省；假使是布料或有特殊設計、單價較高、可多次使用的口罩，建議每天都要清洗。

尤其是機車族常戴的布口罩，如果無法天天清洗更換，建議布口罩底下再戴一層不織布材質、拋棄式的薄口罩，一來加強過濾髒空氣的效果，二來減少直接接觸到布料口罩的髒汙。

黃千耀也建議，空氣汙染嚴重、進出醫療院所、呼吸道比較敏感、或者想要簡單防曬的民眾，確實可以戴上口罩；但如果沒有特殊需求，建議進入室內或空氣品質狀況良好時就可以拿下口罩，別讓皮膚悶壞了。

延伸閱讀：

口罩正反面戴錯效果差很多！2關鍵教你辨別

隨著吸附物增加，過濾效果竟會更好！關於口罩 你該知道的幾件事

醫師談空污：該戴口罩的是「它們」 不是人民

這種通勤方式會接觸最多PM2.5 是搭捷運的8倍

豬五花肉可防空污、抗PM2.5？科學家斥「無稽之談」！ 顧肺食物...譚敦慈推這4類

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章