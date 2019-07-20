愛看重播電影？科學證實「懷舊」有益健康...3大好處報你知！

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

你也是重複看舊片的那一類人嗎？好消息是現在可以看得理直氣壯、不怕被說老派，因為科學家已經證實，舊片有益心理健康。

如果你把電影台播放的港片重複看十幾次也不厭煩，很有可能這些老片子悄悄成為你的定心丸。看老片就像和老朋友重聚，心理學家更認為，可有效抑制焦慮與沮喪。

「懷舊會讓你感覺安心、提升自信，所以當沮喪、焦慮、或對未來感到不確定的時候，懷舊可以讓你重新穩定下來。」心理學家羅德里奇（Clay Routledge）研究懷舊行為長達15年以上，肯定懷舊的正面效益。

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「懷舊」減少孤獨感與焦慮

舊片就像老朋友一樣讓人感到熟悉而放鬆，尤其在大腦一整天不斷運轉後，早就爛熟的劇情不需要耗費全副精神收看，往往自然而然就能進入夢鄉。

「當你覺得壓力很大、焦慮或失控的時候，懷舊幫助你冷靜下來，非常撫慰人心，就像來自爸爸媽媽的一個擁抱。」紐約心理學家巴邱（Krystine Batcho）認為看舊片滿足了懷舊的心理需求。

其實懷舊（Nostalgia）這個詞最早在17世紀出現，一度被認為是導致身心異常的一種「症狀」。但現在學界不再對懷舊持有負面看法，更有多項研究顯示懷舊可減少孤獨感、無聊與焦慮。擁有共同回憶的夫妻，也被證實生活中較親密、快樂。

（看舊片不用費腦力理解新劇情，相對放鬆、紓壓。圖片來源：pixabay）

暖心 TV ，回到最美好的時光

美食圈有種說法叫「暖心食物（Comfort Food）」，也就是可以帶來慰藉、溫暖身心的食物。舊片、老影集則被認為是「暖心TV（Comfort TV）」。

它將你瞬間帶回過去，那段曾經無憂無慮、沒有責任與重擔的生活，提醒自己仍保有初心，依舊是當年那個少年或少女。也有可能透過這樣的回首來對照目前成就，更加感激眼前所擁有的一切，進一步肯定自我。

心理學家巴邱認為，對於曾經歷創傷與痛苦的人來說，這種對於自我身分的重新確認，更是非常重要。

老片連接起新舊朋友

反覆收看舊片也可能幫助你重溫友誼，腦海浮現高中、大學的回憶，想起過去和死黨攜手走過的青春。

即使是新認識的朋友，聊聊舊片、老影集也能增加彼此的互動與連結，巴邱強調：「對我的客戶來說，這些老節目就像從小陪伴他們長大的食物......像是小時候媽媽加了很多美乃滋的三明治。」

（看舊片有益身心，但得小心久坐的健康危機。圖片來源：pixabay）

老片有益健康，但看片要適可而止

但凡事都不能過量，刊載在美國心臟病協會期刊（Journal of the American Heart Association）的一份研究就顯示，久坐收看電視比久坐辦公，對心臟健康造成更大威脅。

這份針對3600人的研究發現，受試者中收看最多電視的人，罹患心臟病、中風的風險，比收看最少電視的人多出50%。

舊片讓你覺得安心又降低焦慮，但過量依舊威脅健康，要當個懷舊的沙發馬鈴薯，記得三不五時起身走動走動。

資料來源：Today、New York Times

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