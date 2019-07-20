流汗擦沒用！止汗劑「使用時間」網驚呆…醫：效果持續一整天



▲不想臭汗流滿身，你也有使用止汗劑的習慣嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

夏天潮濕悶熱，外出難免渾身大汗，止汗劑真能有效止汗嗎？又該怎麼用才對呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，止汗劑中的鋁鹽膠狀物質可將汗管暫時阻塞而達到抑制出汗的作用，因此建議可在夜間睡前或皮膚乾燥未出汗的情況下使用效果較好喔！



▲你知道什麼時間點塗止汗劑才是最適合的嗎？（圖／健談授權提供）



夏天好熱，一出門就滿身汗，不想滿身汗臭味的話，該怎麼做才好？柳朋馳醫師表示，其實流汗本身是沒有味道的，但汗液中的蛋白質經過體表細菌分解後就會產生不好聞的味道。因此，想要改善汗臭味，除了注重個人衛生、勤於清潔外，減少流汗也是一種方法。

市售許多止汗劑標榜可以抑制出汗，柳朋馳醫師解釋，這種止汗劑主要是因為內含鋁鹽膠狀物質可將汗管暫時阻塞而達到抑制出汗的作用。然而，在使用上也要注意最好在晚上睡前、未出汗時使用，但使用前須先徹底清潔皮膚，並確認皮膚無傷口且完全乾燥後再塗抹，在夜間睡眠時讓鋁鹽成分能充分作用，其止汗的效果可維持到隔天；隔日也無需再重複塗抹，一方面出汗後再使用效果不彰，且過量使用也可能對皮膚造成刺激。此外，柳朋馳醫師也提醒，止汗劑屬於含藥化妝品，要慎選經衛福部核可的商品較有保障喔！

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止汗相關問題，建議諮詢「家醫科、皮膚科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師

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