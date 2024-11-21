耳朵好癢！醫「最推挖耳工具」是手指　原因曝光

▲醫師認為自行挖耳朵的工具「越粗越好」，清潔過的小拇指剛剛好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

你是否曾有「耳朵突然好癢」的經驗，心急想找個適合掏耳朵的工具止癢。耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，一般人耳朵癢時常使用棉花棒、耳扒子或直接用手挖，其中他最推薦的是「小拇指」。他解釋，自行挖耳朵的工具其實「越粗越好」，以避免挖得太裡面反將耳屎推往更深處，進而影響聽力。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師分享衛教影片提到，耳朵好癢當然可以自己挖，不過同時必須承擔一些可能的風險。針對大家常使用的止癢工具，如棉花棒、耳扒子及手指，其中他較推薦最後者。

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▲小心用棉花棒挖耳，會把耳屎越推越進去。（示意圖／奇美醫學中心提供）

陳亮宇表示，耳扒子可能把外耳道的皮膚抓傷，一不小心會引發傷口感染；而提及最多人愛用的棉花棒，他說，人體的耳屎大部分都會長在外耳道外邊，如果用棉花棒清潔，反而會把耳屎慢慢地推往耳朵深部，可能導致耳屎整個塞滿，進而影響聽力。

因此，功能類似棉花棒，但又沒那麼細的工具就是「小拇指」了。陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，用手指挖主要是避免挖得太深入致使耳屎卡太深，「我真的覺得挖耳朵的深度，就是小拇指可及的地方就好了。」他也不忘提醒，挖耳朵前應先洗手消毒。

陳亮宇也強調，如果耳朵真的很癢，且伴隨其他症狀，像是有味道的分泌物，可能是外耳炎的跡象；也曾有患者在外使用不乾淨的器具挖耳朵，恐有耳黴菌的風險；另外癢感發作時若伴隨著細小的聲音，則可能有小蟲或異物入侵耳朵；或是癢合併影響聽力等等，以上都建議直接就醫尋求協助，別再自己挖了。

▲以棉花棒掏耳，醫師急勸不要。（示意圖／本報資料照）

事實上，陳亮宇已多次提倡「千萬不要用棉花棒去掏！」他曾在《健康多1點》頻道中指出，一般會將耳朵分為軟骨部及硬骨部，而耳屎主要堆積在軟骨部的耳道中，一旦耳朵進水，耳屎會腫脹而感到悶悶的，這其實是耳屎的保護作用，以防耳朵內部再進更多水，若用棉花棒可能無法將耳屎掏出，反而使其從軟骨部漸漸推至硬骨部。

陳亮宇接著說，存在軟骨部的耳屎其實可隨著說話、吞嚥等動作自然掉出耳道，當它被棉花棒推進不具彈性的硬骨部時，會使其在裡面越積越多，久而久之會在某天喪失聽力，甚至耳朵整個悶脹形成耳鳴，或因耳屎進水膨脹刺激敏感的耳膜，導致全耳劇痛，此時只能尋求醫師協助，耗費一番工夫清理。

耳朵進水，陳亮宇提供2方法超實用！可用吹風機設定涼風，對著耳道外面輕輕地吹；或者可用一張衛生紙並將一頭捲成尖頭慢慢探入耳道將水吸乾。提及衛生紙優於棉花棒的優點，他解釋，相較於棉花棒的硬柄，衛生紙質地軟，不易傷害耳道，也不易將耳屎推入，民眾不妨試試。