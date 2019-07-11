

▲六旬婦人因腹脹前來看診，發現有顆腫瘤在子宮中，結果刀開下去，子宮全是滿滿的膿。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

有些老人家一感到不舒服，就有喝感冒糖漿的習慣，當作飲料補品，長期下來恐對健康造成危害而不自知。婦產科醫師陳保仁在節目《醫師好辣》中分享，一位六旬婦人因腹脹前來看診，檢查發現有顆腫瘤在子宮中，結果刀一開下去，子宮全是滿滿的膿。原來婦人愛喝感冒糖漿，已經喝了近10年，最後她在加護病房住了快10天，拔管的第一件事就是喝感冒糖漿，令醫師哭笑不得。

陳保仁曾遇到，一位65歲的太太因肚子脹脹、怪怪的，分泌物比較多，而前來求診。不過婦人沒有發燒，但白血球數值偏高，檢查發現婦人肚中有一顆腫大的東西，懷疑是肌瘤因此建議切除子宮。結果刀一開下去，發現子宮滿滿全都是膿。結果膿瘍一爆開，雖然清洗過，但膿瘍還在繼續長，所以短短兩天就從肚子跑到胸腔，最後變成細菌性肺炎，因此在加護病房住快10天。



▲雖然膿瘍清洗過，但還是繼續長，短短兩天就從肚子跑到胸腔，變成細菌性肺炎。（圖／翻攝自醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

陳保仁表示，這案例的主要原因在於，婦人非常愛喝感冒糖漿。雖然她過去10年都不太發燒，但喜歡把感冒糖漿當作飲料，而且喝了快10年，即使女兒罵她也勸不動，才有這種狀況發生。而且令醫師哭笑不得的是，在準備拔管時，婦人第一件事就是要求女兒準備感冒糖漿，所幸最後被醫生約束才慢慢戒掉。

食藥署也曾提醒，感冒糖漿雖喝起來甜甜的，但仍是藥品而非飲品，切莫隨意飲用，以免超過安全劑量而增加身體負擔。到藥局購買感冒糖漿時，因依照患者的年齡與體況詢問藥師的用藥建議，若詳閱藥品說明書並遵循其用法用量，方能確保用藥安全。