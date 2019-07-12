ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

夏天果蠅別來亂！3招立即驅逐　醬料瓶口現「細線狀活物」要注意

ETtoday健康雲

夏天果蠅別來亂　3招立即驅逐

文／陳俊辰　圖／pixabay

果皮上一片黑點，一伸手就散開亂飛，夏天果蠅惹人厭，有什麼妙招驅除？

天氣一熱，家裡廚房、餐桌就來了一群不速之客。小小的果蠅叮在水果、菜渣上，雖不咬人，可是令人心煩，又擔心牠們沾帶細菌到乾淨食物上。知名昆蟲學家、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈教你3招，輕鬆將果蠅趕出家門。

徐爾烈指出，果蠅在大自然環境裡非常普遍，且因為身體細小，紗窗也擋不住，只要屋內有開始發酵的食物，例如過熟的水果、廚餘，甚至醋、醬油、醬菜、豆腐乳等，牠們就會紛紛穿過紗網網眼「鑽」進家裡。

請繼續往下閱讀...

有些大樓將廚餘桶集中放在地下室，若桶子擺放的位置靠近電梯，果蠅也會跟著人飛散到各個樓層去。還有一些果蠅是跟著用了有機肥的小盆栽偷渡進家中，所以他建議，買盆栽前可以先嗅一嗅，如果發出酸臭味，表示肥料正發酵，裡面可能藏著果蠅卵或蛹。

徐爾烈指出，3種方式可以有效減少果蠅：

1. 果皮裝袋、醋瓶收好

菜渣、果皮隨手清理不累積，並且用塑膠袋封好。醋瓶、醬油瓶、果汁罐等記得要蓋上瓶蓋，最好放進冰箱冷藏庫，以免吸引果蠅。

徐爾烈提醒，街道上的小吃攤位處開放空間，偶爾會看到倒醬油、倒醋的瓶子在瓶口積了一層垢狀物，裡面可能有些細線狀的東西，而且會動，那是果蠅卵孵化的蛆，吃飯時可留意多瞄這些小器皿一眼。

（圖片來源：pixabay）

2. 把廚餘桶換一下位置

廚餘桶會像大磁鐵一樣把戶外環境的果蠅大批吸引過來，徐爾烈建議，大樓廚餘桶應搬移到遠離電梯門的地方，並且定時噴灑殺蟲劑。

3. 善用黏蠅紙

在水果盤、放廚餘的容器或垃圾桶旁邊放幾張黃色或綠色的黏蠅紙，果蠅很容易就會停上去，定時丟棄換新即可。

或者也可以在容器底部放點稀釋的醋、水果，或是裝一杯糖水加一點酵母，再罩上一個漏斗（可以用紙捲成），小口向杯內，變成易入難出的果蠅陷阱，不過徐爾烈提醒，有時放得太久，陷阱反而會變果蠅窩，要記得定期清理。

延伸閱讀：

別再當人體捕蚊燈 蚊子最愛這3種味道

想一夜好眠 「蚊子博士」教你滅蚊3招

打通5疑問，蚊、蟻、果蠅、蟑螂清光光

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

關鍵字： 康健雜誌 生活寶典 果蠅
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腰痛可能是「腎臟癌」警訊！　醫教你從痛的方式判定

抗老化...火龍果吃這顏色就對了！一張圖秒懂紅、白肉營養差別

男星「膽結石」痛到爆瘦8公斤！4大高危險族群要注意...嚴重恐致命

上一胎剖腹產、這一胎可以自然產嗎？醫：必須符合4條件

陰道反覆感染...恐是糖尿病警訊！有這8個症狀要注意

從懷孕起...夫妻倆已「停機」3年半　她不解：為什麼尪不碰我了？

遇到倒楣事也不會落跑　「好旅伴7大特質」你中了幾個？

瓶裝水陽光曝曬後恐有毒　購買、保存要注意3件事

別當運動「噪音人」　健身8禮儀你該知道...少自拍更不能拍別人！

財產給子女卻遭棄養？用法律保護自己：生前贈與你需要「留一手」

讀者迴響

回到最上面