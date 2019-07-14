穩定血糖、加速燃脂　6個「超級食物組合」讓你瘦得快又健康！

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

有些食物單吃營養成分就很不錯，但假使想要減重，就必須和其他食物搭配，才容易有飽足感，或達到穩定血糖、加速燃脂的效果。

營養素組隊出擊，好過於單打獨鬥，尤其是減重。光啃蔬菜太容易餓，但只要淋一點好油脂就能增加飽足感；而肉類的蛋白質有助增肌，如果再加些幫助燃脂的食物，效果立刻加乘。

按照這樣的原則，可以整理出多個「超級食物組合」，從正餐、飲料到點心照著吃，有機會讓你瘦得快又健康！

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花椰菜＋橄欖油

花椰菜屬於低GI食物，能維持血糖穩定、幫助減重。但光吃菜未免太空虛，在花椰菜上淋一點橄欖油、放進烤箱烤，除了能提味，還能增加飽足感。

酪梨也能用來搭配蔬菜，特別適合菠菜、羽衣甘藍等深綠色葉菜。酪梨富含單元不飽和脂肪酸，不但較止飢，也幫助身體吸收蔬菜的抗氧化物。

（菠菜汁不妨加入蘋果和促進新陳代謝的薑。圖片來源：pixabay）



菠菜＋蘋果＋薑

同樣是運用菠菜的超級組合。菠菜本身就富含維生素A和K，加入蘋果、薑一起打成汁，除了增加纖維量與飽足感，薑還能促進新陳代謝與血液循環，並且去濕消浮腫。

（雞胸肉這樣搭，燃脂效果更佳。圖片來源：pixabay）



雞胸肉＋適量辣椒

雞胸肉是低脂的優質蛋白質，有助肌肉修復與生長。消化肉類所需的時間也較長，可維持較長時間的飽足感。如果加入一點辣椒一起烹煮，還能提升新陳代謝。另外1根紅辣椒中含有β胡蘿蔔素的一日所需份量，而β胡蘿蔔素是強力抗氧化劑，可對抗低密度膽固醇（LDL）被氧化成有害的型態。不過辣椒多吃也有傷胃的疑慮，食用時必須適量。

牛絞肉＋蘑菇

誰說減重不能吃漢堡排？不妨將一半的絞肉換成切碎的蘑菇，可大幅降低熱量。一杯蘑菇的熱量只有16卡，菇類還含有豐富的膳食纖維、維生素B群和礦物質，並有研究證實具提升免疫力及降低膽固醇效果。

（馬鈴薯用適當方式烹調，也能是減重好幫手。圖片來源：pixabay）



馬鈴薯＋橄欖油＋黑胡椒

澱粉不見得是瘦身大敵，馬鈴薯就富含抗性澱粉，能降低脂肪儲存、幫助減重。只要適量、而且不油炸，馬鈴薯熱量並不高，也比糙米、燕麥更有飽足感。淋一點橄欖油放進烤箱烤，最後灑上有抗發炎、抗氧化效果的黑胡椒，能更進一步促進循環。

黑巧克力＋杏仁

黑巧克力富含抗氧化物，搭配高蛋白質的杏仁能使血糖較穩定。杏仁還被稱為「快樂食物」，因為含有抗緊張的礦物質鎂，除了改變心情，還有研究認為鎂能幫助降低血壓。這兩者加在一起可當作飯後甜點，即使減重期間，一樣能小小犒賞自己。

資料來源：Eat This, Not That、WebMD

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