夏天「妹妹」老感染飄異味！中醫師授「坐浴方」抗癢

▲夏天天氣潮濕悶熱，不少女性稍不注意就容易引發私密處感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

夏天天氣潮濕悶熱，女性因先天身體構造影響，若平時沒有養成多喝水、維持私密部位清潔和透氣，就容易引發私密處感染。中醫師指出，私密處感染會出現異味、搔癢、分泌物多、頻尿、疼痛等症狀，除了要做好清潔保持乾燥之外，建議也可諮詢醫師後，透過中藥坐浴的方式，緩解陰部搔癢困擾。

中醫師賴睿昕指出，一般可以透過分泌物來判斷是否有感染問題，正常的分泌物通常顏色乾淨、如蛋清狀、量少或中等、沒有特殊的惡臭、不癢，出現在排卵期前後、可能持續二至三日，這屬於生理性白帶，是正常的且不需要治療，但如果有搔癢或是持續性的黃帶、綠帶，甚至是黑帶，就代表有問題了。

請繼續往下閱讀...

在治療期間應注意衣褲要寬鬆透氣，內褲以棉質為宜；清潔時以沐浴為佳，清洗後要保持乾燥，且私密處感染也較容易復發，建議女性朋友平時就應保持陰部的清潔衛生，特別是經期、產褥期、性生活前後，更要注意的是，夏天搔癢時不建議使用護墊，除了讓陰部透氣外，也可避免細菌黴菌滋長。

▲夏天搔癢時不建議使用護墊。（圖／達志示意圖）

另外，中醫治療也可採用「坐浴」方式，藥材可使用明礬10克、貫眾30克、蛇床子30克、苦參根20克、百部20克、土茯苓15克，黃柏20克，將藥材裝於棉袋中，用3000c.c.水煮30分鐘，放涼約40度倒入水盆，於洗完澡後坐浴約10-15分鐘，坐浴後直接擦乾不用再沖洗，持續5至7天。

賴睿昕解釋，中藥坐浴能夠較快速緩解陰部搔癢困擾，因為藥液直接浸入陰道，藥液有較長時間作用於感染發炎部位，並借助熱力，促使皮膚粘膜吸收，有助改善改變陰道環境、舒緩私密部位異味、搔癢等不適，但要注意「生理期期間、產後三個月內」不建議坐浴，以免使症狀惡化。