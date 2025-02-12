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諾羅、流感肆虐　醫揭第一線觀察

（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

▲一圖看懂流感、腸病毒、腸胃炎。（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

疾病管制署公布最新統計，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄，群聚方面，過去4周共有398起腹瀉群聚，98.6%檢出諾羅病毒；此外，上周類流感門急診達18.1萬人次，為近10個流感季同期最高。對此，兒科醫師陳敬倫分享第一線觀察。

陳敬倫在臉書說，最近診所門診體感約有3分之1就診病患是諾羅病毒的腸胃炎，緊接在後的才是流感病毒。

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陳敬倫表示，諾羅病毒造成的腸胃型感冒，症狀雖然以吐為主，但常常剛開始也會頭痛、發燒、肌肉痠痛；而流感也有1、2成病患剛發病時會噁心嘔吐，但很快進展到高燒不退、全身痠痛。

▼諾羅病毒可能造成患者上吐下瀉。（示意圖／記者林緯平攝）

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

陳敬倫指出，無論得到哪個病毒，都是非常不舒服，建議早點就醫，適當的治療可以有效改善症狀、減緩不適喔。

疾管署11日公布上周類流感門急診達18.1萬人次，為近10個流感季同期最高；且上周新增128例重症病例，28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。疾管署提醒，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

疾管署也指出，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄；群聚方面，過去4周共有398起腹瀉群聚，也是近5年同期最高，98.6%檢出諾羅病毒。疾管署副署長曾淑慧分析，目前流行病毒株沒有改變，也沒有特別大的群聚，預期這周之後疫情將反轉，之後逐漸趨緩。

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

關鍵字： 諾羅病毒 流感 陳敬倫

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