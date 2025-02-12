別以為只是小感冒！醫示警「肺阻塞」5風險：平地行走就喘小心

▲咳嗽和難以排痰都是COPD風險症狀。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

許多民眾認為喘、咳、痰只是小感冒，但若症狀長時間未改善，可能是其他健康問題的警訊。亞東醫院胸腔內科鄭世隆主任表示，慢性阻塞性肺病（COPD）是一種肺部慢性發炎的疾病，建議可從「5大風險問題」來觀察，其中只要發現「平地行走就會喘」，就要當心可能有相關問題。

鄭世隆解釋，COPD可能由長期吸菸、職業暴露或環境污染等因素引起，這些污染物會持續進入呼吸道，導致氣管與肺泡的慢性發炎，進而造成氣道阻塞與肺泡損傷。研究顯示，約四成COPD患者同時患有高血壓、心臟疾病等心血管問題，最常見的合併症包括狹心症、冠狀動脈疾病及心臟衰竭。

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肺部的慢性發炎不僅影響呼吸功能，還可能連帶影響心臟健康。鄭世隆提醒，包括「50歲以上、抽菸/常吸二手菸、經常咳嗽、肺部有痰或難以排痰、行走較快感覺呼吸急促」都是風險症狀，應警覺是否為慢性阻塞性肺病（COPD），並及早就醫檢查，以免延誤治療。

另外，民眾也可透過「肺阻塞自我評估問卷（PUMA）」來檢視自身呼吸道健康，該問卷涵蓋吸菸習慣、咳痰狀況及是否容易喘息等指標，若得分超過5分，建議進一步接受肺功能檢測，以確認病情。

在治療上，對於已確診為COPD的患者，目前治療以長效吸入型藥物為主，包括單方、二合一及三合一藥物，且大部分藥物均有健保給付。鄭世隆建議，患者應遵循醫囑規律用藥，並同時注意營養均衡、適度運動以及施打疫苗，這樣才能全面提升生活品質並減少疾病惡化的風險。

