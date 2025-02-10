36%台男撐不到1分鐘！醫認證「4招自己練」愛愛更持久

▲曾有調查指出，有36%的台男床上撐不到1分鐘。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾因一次差強人意的愛愛表現，從此在心中留下無法抹滅的陰影。泌尿科醫師戴定恩指出，早洩指的是男性在性行為中無法控制射精，通常在性刺激的初期或愛愛開始前就發生。想在床上再撐久一點？他分享「4大訓練法」得以增強射精控制能力、提升持久度，有此困擾者不妨試試。

根據「台灣男性的持久性福調查」發現，有98.86%受訪者認為最理想的射精時間至少維持3分鐘以上，但實際上有36%的人撐不到1分鐘，甚至因此逃避做愛。

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北市聯醫泌尿科醫師程威銘曾在《可樂研究社》頻道中解釋何謂早洩？事實上，並非「射精時間早」就是早洩，在醫學定義上必須符合3條件，其一為進行活塞運動持續時間小於1分鐘；此外，加上有射精衝動時無法控制，若能藉由「停下來」緩解性衝動，待感覺消退再繼續，就不符合；第3條件則視伴侶滿意度而定，就算射精時間快、無法控制，但若前戲做很好，讓另一半享受快樂高潮，也不符合早洩定義。

▲可透過凱格爾運動、擠壓技巧等「自我訓練法」，讓愛愛變得更持久。（示意圖／視覺中國）

戴定恩指出，早洩的原因可能涉及心理因素，如壓力、焦慮及生理因素，如荷爾蒙失衡、神經過敏等等，必須了解原因才能針對性治療。

戴定恩也大方分享早洩「4大訓練法」讓你更加持久：

1.凱格爾運動：定期進行凱格爾運動以強化盆底肌肉，有助於改善射精控制。

2.停－開始技巧：在接近射精時停止，等到衝動減退後再繼續，以此訓練射精控制。

3.擠壓技巧：當快要射精時，輕輕擠壓陰莖頭部幾秒鐘，有助於延遲射精。

4.呼吸和放鬆：學習深呼吸和放鬆技巧，以減少性行為時的焦慮和緊張感。

除此之外，戴定恩也提到，早洩能透過「吃」來改善，飲食調整可攝取富含鋅、維生素和礦物質等營養素之食物，像是香蕉、牡蠣、核桃等等，皆有助於讓性功能up up。