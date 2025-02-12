乾冷、濕冷差在哪？氣象署：陽光會騙人　保暖關鍵看「1指標」

▲入冬後寒流接連來襲，民眾被凍得超有感！（圖／記者李毓康攝）

文／康健雜誌、趙俐雯

週一（10日）陽光短暫露臉，不過，據中央氣象署預測，週三起全台轉為陰雨，恐怕得在雨中過元宵。為何濕冷、乾冷的體感落差這麼大？冬季早上出太陽，不代表會暖和一整天？

明明一樣是冬季低溫，乾冷跟濕冷的體感，為什麼明顯不同？

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中央氣象署在臉書粉專發文表示，冷空氣的乾濕差異，會影響人體實際感受到的「寒意」。入冬後，中緯度地區的冷空氣變得更加活躍，每當冷氣團南下影響台灣、東北季風增強，便會導致全台降溫。然而，冷氣團的水氣含量並不相同。

濕冷：整天陰雨，寒意明顯

氣象署說明，若大氣中所含的水氣較豐富，就會伴隨降雨，也就是天氣預報提到的「濕冷」。

在整天陰雨綿綿，雲量增厚、遮住陽光的情況下，白天時氣溫不容易回升，因此日夜溫差小、整天都會感覺到強烈的寒意。

氣象署指出，濕冷的天氣型態，之所以讓人感覺比平時更為寒冷，是因為潮濕空氣中的小水滴通常會附著在皮膚上，帶走人體皮膚表層的熱量。

即使已經多穿衣服禦寒，還是難以達成蓄熱效果，導致「寒意穿透衣服」的錯覺，讓不適感變得格外強烈。

乾冷：白天暖和，入夜易出現輻射冷卻效應

反之，若冷空氣南下時，大氣中的水氣含量稀少，就不太會下雨，也就是「乾冷」的天氣型態。

天候變得乾冷時，即使冷空氣會讓整體氣溫下降，但白天就沒有雲層遮擋陽光，因此，日出後溫度往往會迅速回升，而使得天氣相對晴朗、舒服，不會冷到骨子裡。

然而，夜晚的情況就完全不同了。氣象署點出，乾冷的天氣型態日夜溫差大，入夜後氣溫會迅速下降，尤其在夜空晴朗無雲、地表風速微弱的情況下，地面熱量更容易快速流失，造成明顯的「輻射冷卻效應」，使得某些地區的夜間氣溫格外寒冷。

大多數民眾通常在白天外出活動，因此相對於夜晚，對白天氣溫的感受會更敏銳。

氣象署表示，乾冷天氣下，低溫只有出現在夜間及清晨，而白天感受到的陽光及暖意，可能會讓人對氣溫變化掉以輕心，忽略了日夜溫差。

冬季看天氣預報，應注意「每日溫差」

看天氣預報時，大家最關心的往往是所在地區當天的最低溫。氣象署提醒，冬天時除了注意每日最低溫，日夜溫差也是相當重要的指標。

乾冷時，同一天的溫差甚至可能高達10度C。若沒有提前部署、準備禦寒穿著，當晚間氣溫驟降，就容易感冒著涼。

因此，氣象署呼籲，在乾冷天氣的晚上，如有安排戶外活動，要特別注意保暖、適時調整穿著，千萬別被白天的陽光騙了。

北部與南部的冬天哪裡不同？

氣象署指出，北部地區位於東北季風的迎風面，因此冬季天氣型態較多變，「乾冷」跟「濕冷」反覆交替出現，能明確感受到兩者之間的差異，建議要隨時留意天氣狀況，做好萬全的應變措施。

相比之下，中南部的冬季天氣穩定，以乾冷型態居多，少有連續的濕冷天氣，整體而言不會出現劇烈變化，多留意日夜溫差即可。

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