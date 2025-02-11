刮油剷肥肉！醫私推「脂肪最怕蔬菜Top8」必吃　第1名高C穩血糖

▲要刮油剷肉消滅脂肪，8種蔬菜醫師私推。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

過年期間在家耍廢大吃大喝，身上的脂肪肯定增加不少，年後才意識到自己該減肥了嗎？減重專科暨家醫科醫師許芷瑜分享「脂肪最害怕蔬菜Top8」必吃，依序為萵苣、金針菇、番茄、冬瓜、小黃瓜、芹菜、菠菜及花椰菜。她表示，高纖又富含維生素C、抗氧化劑的花椰菜，能穩定血糖、促進脂肪分解，不論是減重或對健康都很有幫助。

許芷瑜醫師在YouTube頻道中教你「減脂期蔬菜怎麼選？」前8名讓脂肪好害怕：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第8名：萵苣

熱量低、水分含量高、飽足感也高，可以避免過度進食。

第7名：金針菇

低熱量、高纖維，可幫助消化、促進腸道健康，有了好的消化功能，就可以減少脂肪的累積。

第6名：番茄

富含維生素C和抗氧化劑，能增強免疫力，促進膠原蛋白質的生成，還有助於維持皮膚健康。

第5名：冬瓜

熱量低、利尿作用強，有利於排除體內多餘的水分，能有效消水腫。

第4名：小黃瓜

高水分、低熱量，清爽解膩，能保持水分平衡，並增加飽腹感，間接降低對脂肪的攝取。

第3名：芹菜

含有豐富纖維、促進消化，能清除體內毒素；此外，熱量極低，能夠促進腸道蠕動，也非常適合減脂。

第2名：菠菜

營養豐富，含有鐵質、鈣質、維生素A和K，可以促進新陳代謝，提升基礎代謝、幫助燃脂。

第1名：花椰菜

其纖維含量很高，有益於穩定血糖、促進脂肪分解。富含維生素C和抗氧化劑，對減脂和健康都有幫助。

▲花椰菜高C又高纖，有助於穩定血糖，是醫師心中的第1名。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

事實上，台灣減肥教父邱正宏醫師曾在YouTube頻道分享「瘦身蔬菜Top3」，就是菠菜、番茄和花椰菜。他提到，在減重瘦身的原則裡，必須增加膳食纖維的攝取，以低熱量密度的食物取代高熱量密度者，在達到一樣的飽足感下又可降低熱量，而纖維質多的蔬菜即有這樣的好效果。

邱正宏分析，菠菜裡含有較高的鐵質，對於每個月因生理期失血的女性，或是有消化道出血、痔瘡流血的男性們而言，多吃菠菜可補充鐵質。

番茄無論大小顆，可當作蔬菜食用，加入蛋液拌炒，幫助茄紅素釋放，可抗老化及抗自由基，豐富膳食纖維對於減重也有很大的幫助。最後則是花椰菜，屬十字花科的花椰菜含有大量膳食纖維及維生素，能夠幫助你瘦身成功。