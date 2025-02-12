肚子胖比全身胖更致命！　死亡風險比同重量增3成

▲中廣身材的「非胖子」比全身胖的人更危害健康。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

有些人被視為「幸運的胖子」，因為他們只有腹部肥胖，只要衣服穿寬鬆一點就看不出來，不過研究發現，中廣身材的「非胖子」比全身胖的人更危害健康，不僅容易發生糖尿病，死亡風險也比同重量的人增加3成。

美國梅約醫學中心為了調查腰圍與死亡率的關聯，分析自1988∼1994年15,184名年齡在18∼90歲成人的健康資訊，其中52.3%為女性，研究持續追蹤到2006年，根據身體質量指數（BMI）檢測，其中受測者約40％體重正常，35%過重、25%肥胖。

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分析顯示，體重正常但腰部肥胖的男性，死亡風險是過重或肥胖男性的2倍；體重正常但腰部肥胖的女性，死亡風險則是過重或肥胖女性的32%。比較驚人的是，即使體重正常但腰部肥胖的男性，死亡風險比相同體重、腰圍適中的男性高出87%，而體重正常但腰部肥胖的女性，死亡風險也比體重相同、腰圍適中的女性高出48%。正常的腰臀比，女性腰圍應為臀部的0.85，男性為0.9以下，梅約醫學中心的受檢者當中有70％為腹部肥胖。

印度的研究也發現，印度有1／4的糖尿病人不是胖子，但他們通常都為中廣身材，腹部累積過多的脂肪。研究顯示，腹部脂肪過多以及頸部、下巴脂肪肥厚的人，都屬於臨床上評估是否有罹患糖尿病高危險群的參考，而且也可以成為非肥胖型糖尿病患者發展不同治療方式的參考。

要如何不發胖？由美國癌病學會主導的研究發現，分析7,000多位沒有心臟病、中風及癌病病史的成年人的健康資訊時發現，1天當中有1／4時間是站著的人，男性可降低32％的肥胖風險，女性更可降低35％，如果1天中有一半的時間是站著的人，男性更可降低59％的肥胖風險，而女性則是降低47％；不過，如果每天有3／4的時間是站立的，則對於降低肥胖就沒有相關性。研究人員認為，現代人都習慣靜態活動，站立則可以保持活動、預防肥胖及慢性病。

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