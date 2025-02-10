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澎湖海膽、巴西蘑菇又出包！食藥署「重金屬」稽查5件違規

食藥署今公布113年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布最新中重金屬監測結果。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫10～12月執行結果」，其中又有2件巴西蘑菇、1件澎湖海膽、1件冷凍丁香魚、1件黃金亞麻籽檢出重金屬殘留超標。

食藥署113年度10～12月總計完成抽驗73件食品重金屬，包含7件食米及其他穀類、15件蔬果植物類、18件水產品、3件禽畜產品、10件蛋品及其加工品、10件嬰幼兒食品、3件盛裝飲用水、1件罐頭食品、2件飲料類、2件堅果及2件油籽，結果5件檢出重金屬鎘不符標準。

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包含2件水產品（1件海膽、1件丁香魚）、2件蔬果植物類（巴西蘑菇）及1件油籽類（黃金亞麻籽），同批違規產品立即下架不得販售，經地方政府衛生局命業者限期改正後，其中2件（丁香魚及黃金亞麻籽）複抽時現場無產品可供抽驗，後續列管追蹤。

另1件海膽複抽驗仍不符規定，所轄衛生局以違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款規定，處3萬元罰鍰；另2件「巴西蘑菇」業者無法提具來源資料，所轄衛生局依違反食品安全衛生管理法各處3萬元罰鍰。

食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染所致，其對於人體健康可能造成的危害程度不一，與各種金屬特性及暴露程度有關。食藥署表示，將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，若經抽驗與規定不符者，會移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象。

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關鍵字： 重金屬 海膽 巴西蘑菇

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