擦「妊辰霜」有用？藥師教你「5招預防」妊娠紋：吃很重要

▲許多孕媽咪都會擔心自己會因為懷孕而產生妊娠紋。（圖／免費圖庫，下同）

文／微笑藥師

許多孕媽咪對「妊娠紋」聞之色變，擔心自己會因為懷孕而產生妊娠紋，而拼命補充膠原蛋白，或塗妊娠霜，但真的有效嗎？有什麼方法可以預防產生妊娠紋呢？微笑藥師今天與大家分享預防妊娠紋產生的小知識。

一、妊娠紋如何形成？

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大約70%-80%的孕媽咪在懷孕時，會出現妊娠紋，比例其實很高。平均大約於妊娠至第20週後，主要是因為孕婦會受荷爾蒙分泌、子宮擴張變大、小腹肌肉層和腹腔內網膜增厚、肥胖、水腫等影響，腹部不斷往外突出，皮膚擴張超過彈性限度，肌膚纖維不斷被拉扯延展，造成彈性疲乏、損傷或斷裂，在腹壁皮膚出現寬窄、長度不一的粉紅色或紫紅色波紋。

絕大多數的孕媽咪，只要懷孕時不過胖、妊娠紋的紋路不要過粗，在產後大約2~3個月的時間，妊娠紋就會轉變為淺膚色或銀白色的皮膚紋路，和懷孕時相比較不明顯。

二、補充膠原蛋白能預防妊娠紋的產生嗎？勿過量。

除了局部塗抹和按摩，有些準媽媽選擇透過「吃」來補充營養，甚至攝取高劑量的膠原蛋白保健食品，但事實上吃下肚的膠原蛋白經腸胃消化成胺基酸後，在體內並不一定會組成膠原蛋白。就像樂高組合成的汽車，拆掉後，下次組合的就不一定是汽車了。所以微笑在此呼籲民眾，沒必要攝取過多高單位的膠原蛋白保健食品。而反，從飲食中多補充富含膠原蛋白的食物即可，或適度補膠原蛋白也可。

▲大約70%-80%的孕媽咪在懷孕時，會出現妊娠紋。

三、妊娠霜，最好於三個月開始塗！有用嗎？

塗抹除紋產品應在孕期3個月後，太早塗抹，會因按摩手法和產品添加芳香等不明成分，對狀態尚未穩定的胎兒產生刺激，有流產的風險。等3個月胎兒狀態穩定後，則可以選擇油性的除紋霜，滋潤皮膚和增加彈性。

坊間預防妊娠紋的產品眾多，孕婦應挑選保濕和滋潤效果較好的油性除紋霜，常見的天然油脂包括金盞花油、摩洛哥堅果油、可可亞脂、荷荷芭油等，因油脂不像水一般容易蒸發，不只可潤濕皮膚，補充細胞營養素，更可深入皮膚細胞間的空隙，促進皮膚角質和纖維細胞正常排列，提高肌膚彈性，預防或消除妊娠。

可惜的是理論與現實不符，從2015發表於英國皮膚病學雜誌（British journal of dermatology）一篇關於外用製劑預防妊娠紋的評論性文章（review article），目前缺乏大規模試驗及客觀量尺來評妊娠霜的成效，無論就預防妊娠紋的產生或減輕其嚴重度的角度來看，目前沒有任何市售產品及其成分能通過嚴謹科學標準的審視，被確定證實是有效的。勉強有證據支持在孕期間使用會對妊娠紋預防或有治療效果的僅有三種成份。

第一個可能有效的成分萃取自俗名為雷公根的植物-Centella asiatica。目前共有兩篇隨機、雙盲且有安慰劑作對照組的臨床報告，支持使用含此成分的乳液可減輕妊娠紋嚴重度，但在預防效果方面僅有一篇是肯定的，另一篇的妊娠紋發生率在實驗組和對照組中則無顯著差異。

雖然Centella被認為是主要的有效成分，相關商品通常還含有許多其它副成分，故究竟在預防和治療妊娠紋上有無作用或作用為何，目前不明。

第二個可能有效的方法是塗抹苦杏仁油加按摩。在2012年發表的研究中，比較了擦苦杏仁油加按摩、只擦苦杏仁油和什麼都不做的三組初產孕婦共141人，發現第一組產生妊娠紋的比例較其它兩組低，而且即使產生了妊娠紋嚴重度也較輕微。

可惜上述研究末設立僅按摩的對照組，故無法得知在對妊娠紋的影響上，苦杏仁油和按摩各自扮演了什麼樣的角度。不過，倒是有其它研究支持單是用其它乳液來按摩，或許對預防妊娠紋的產生就有效果了。

第三個或許有效的成分是玻尿酸。有兩個小型研究都使用含玻尿酸成分的產品可以降妊娠紋的發生率，而然受限於實驗設計不夠嚴謹、產品成分複雜、其中一個研究的受試者又有合併按摩，故支持玻尿酸有預防效果的整體證據目前堪稱薄弱。

至於可可脂和橄欖油這兩個也時常被添加在抗妊娠紋商品的成分，則已經被證實不具有預防妊娠紋發生或減緩其嚴重度的效果。

怎麼辦，研究證據不足以支持有效，我該買來用嗎？微笑建議，還是買來用，原因在於使用妊娠霜的潤滑作用，幫助按摩肌膚，二來也能保濕，選擇一隻自己味道能接受的妊娠霜按摩，是有好處的。

▲想要避免妊娠紋，就做好健康管理，避免體重增加太快。

四、輕鬆預防妊娠紋

雖然目前市售妊娠霜沒有實證效力，但仍然可以藉由生活中的小撇步減少妊娠紋的產生。

1.做好健康管理，避免體重增加太快。

2.適度運動，伸展肌肉和肌膚，增加肌膚纖維細胞的彈性。

3.多按摩訓練肌肉的延展性。

不論中、西醫的觀點都認為，孕媽咪在懷孕期間加強按摩，對預防妊娠紋有很大的幫助，原因在於按摩可以訓練肌肉的延展性，增加皮膚的彈性。

然而按摩時力道要適中，可選擇適合體質的乳液、按摩霜或妊娠霜等來塗抹，使用天然成份的乳液即可，只要勤加孕媽咪按摩擦拭，不但可以保濕、滋潤肌膚，還能使皮膚的延展性變大，讓皮膚較有彈性，可以順應子宮變大、經得起撐開，減少纖維組織斷裂情況，就能減低產生妊娠紋的機會。

4.注重肌膚保濕。

5.適度補充含有膠原蛋白或膠質的食物。

富含膠原蛋白的食物有助於增加皮膚的彈性，所以若想預防妊娠紋產生，不妨嘗試多吃一些富含膠原蛋白的食物，以增加肌膚的彈性。但也不是大量的狂補充膠原蛋白，而是適量攝取，以免熱量太高導致發胖，反而造成反效果。

也可以適量補充植物性的膠原蛋白，例如黑木耳、白木耳、秋葵等。此外，微笑建議多補充含有維他命C的水果，來促進膠原蛋白的生成，使肌膚更有活力。