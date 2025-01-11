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專家點名「1種人」最容易劈腿！　一起吃飯就能看出

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福。（圖／達志／示意圖）

▲心理師點名，習慣「迴避衝突者」比較容易劈腿。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

在人生的愛情路上，誰都希望能找到牽手共度餘生的伴侶，而當遭遇背叛時，心如刀割讓人不禁懷疑是不是自己做錯了什麼？究竟「什麼樣的人」特別容易劈腿？對此，心理師余佳容指出，習慣迴避衝突者，很容易向外尋求另一段關係以滿足自身需求，只要從「一起吃飯」就能看出端倪。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在粉專分享影片提到，人們劈腿只分0次和100次，在同一段關係裡通常「有一就會有二」，當彼此間存在的問題一直沒被改善、內心需求沒被滿足時，就很有可能會一直劈腿。但若換到下一段關係中，遇見能夠滿足他的人，可能就不會再劈腿了。

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至於「什麼樣的人」最容易劈腿？余佳容直言，習慣迴避衝突者，很容易向外尋求一段新關係以滿足自身的需求。何謂迴避衝突？她舉例，假設雙方一起去吃飯，當發現店員將餐點送錯了，你會主動向對方反映，抑或覺得「算了，沒關係」？若屬於後者，就是比較傾向迴避衝突的人。

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲不少劈腿個案過去都不了解自己真正的需要，以及真正的感覺是什麼。（示意圖／記者劉維榛攝）

余佳容進一步解釋，迴避衝突的人可能在某一段關係中，當發覺另一半做的事情和他們所想的不一樣，或是無法滿足自己時，一開始可能會覺得「沒關係」，但久而久之就可能劈腿。

余佳容也透露，在諮商過程中，遇過不少劈腿個案吐露心聲，發現原來第三者才能滿足他們的「真正需求」，但以前都不自覺。她藉此呼籲，回到自己真正的需求、自己的感覺是什麼，是非常重要的，「千萬不要有欺騙自己的感覺」。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 情侶 劈腿 迴避衝突 心理師余佳容 感情 第三者 需求

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