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高溫衝破36度！專家提「10大熱傷害症狀」：體溫升高要當心

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▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台灣夏季高溫炎熱，一定要做好熱傷害預防。（圖／記者邱顯燁攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏季高溫炎熱，根據氣象局預測，未來幾天氣溫仍會持續升高，因此一定要做好熱傷害預防。國健署指出，熱傷害症狀包括「體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速」，嚴重者會出現「無法流汗、頭痛頭暈、噁心、嘔吐」，甚至「神智混亂、抽筋、昏迷」等。

除了成人要做好熱傷害預防之外，過去就曾發生粗心父母把幼童獨留在車內，導致幼童活活悶死的憾事。國健署署長王英偉指出，夏日悶熱的天氣常使汽車車廂溫度快速攀升，且幼童體溫調節能力較差，較容易發生熱傷害，因此有幼童的家長提高警覺，即使開車臨停片刻，也不要獨留幼童於後座，長時間待在高溫密閉空間，容易引發脫水、暈厥和中暑等意外。

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王英偉也特別提出保「幼」3招，包括「下車看後座、鑰匙保管好、未到要聯繫」，要養成每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內，當車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得的地方，並教育幼童不可在車內玩耍；若小孩乘娃娃車未按時間到達幼兒園或放學後沒有消息，要立即聯繫幼兒園教師。

王英偉提醒，若出現熱傷害相關徵兆，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。 

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