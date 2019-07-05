癌症連續37年奪死因之首！中醫師授「7大防癌建議」：你有每天排便？

▲癌症最重要的還是預防勝於治療。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

癌症是國人健康殺手，連續37年位居國人10大死因首位，根據107年癌症登記報告顯示，平均每4分58秒就有1人罹癌。而癌症最重要的還是預防勝於治療，危險因子可分為先天及後天型。對此，中醫師周宗翰也特別提出「7大防癌建議」，提醒民眾要盡量做到「每天排便、多攝取蔬果、遠離毒素、避免菸酒、熬夜」等生活習慣。

癌症連續36年都是國人死因榜首，其中大腸癌更連續11年位居癌亡。周宗翰說，預防大腸癌的第一步就是「不要便秘」，因為糞便裡會殘留許多毒素，甚至有致癌物，停留在大腸的時間愈久，等於讓毒素有更多機刺激腸壁，增加惡性腫瘤產生的機會。

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除了留意生活習慣，也要養成運動和定期健檢的習慣。周宗翰提醒，「糞便潛血檢查、口腔檢查、乳房檢查、子宮頸抹片檢查」是國健署提供的免費篩檢，可以善加利用。

▲國健署目前有提供大腸癌、口腔癌等免費篩檢。

【7大防癌建議】

1.養成每天排便、運動習慣

現今飲食愈來愈西化，不少人都愛吃豬、牛、羊等紅肉，恐會增加大腸癌風險，中醫觀點也首重排便，如果排便不暢，毒素容易堆積在體內，更容易產生疾病。建議除了要少吃紅肉之外，也要多吃蔬果等高纖食物，幫助腸道蠕動。而運動排汗可以促進代謝和紓壓，對於預防癌症有很大的幫助。

2.多攝取天然抗氧化劑

人體內的「超氧化物歧化酶」與「褪黑激素」活性與分泌量主要是抗氧化和排除自由基，但這兩者會隨著年紀增加而下降，抵抗力會明顯變差，因此建議每天一定要吃不同顏色的蔬果。多色蔬果具有高抗氧化能力，也可以增強免疫力。

3.遠離毒素、PM2.5

臨床發現，裝修工人罹癌率較高，因為工作長期接觸有毒物質和揮發性有機化合物，如甲苯、甲醛，WHO也早已經將甲醛列入一級致癌物；而PM2.5可以穿過肺泡，帶著毒素循環全身，增加肺癌等疾病風險。

4.避免菸酒、檳榔

菸酒、檳榔對身體的負面影響大，會增加罹患肺癌、口腔癌、胃癌、肝癌等癌症的風險，酗酒更會增加上呼吸道及消化道腫瘤的罹患率。

▲酗酒會增加上呼吸道及消化道腫瘤的罹患率。

5.睡眠充足避免熬夜

睡眠不足會讓免疫功能失調，進而可能導致內分泌不平衡、抵抗力下降，容易引起肥胖、糖尿病、高血壓等疾病以外，增加罹癌風險，建議要有固定的睡覺和起床時間。

6.保持好心情

從中醫的角度來看，癌症和內部息息相關，例如肝鬱氣滯，也就是情緒系統、自律神經系統不協調等因素，臨床也發現，罹患頭、頸部位的癌症，部分患者脾氣都不好，在中醫理論裡屬於「心肝火旺」。

7.定期健康檢查

目前國健署有提供免費「糞便潛血檢查、口腔檢查、乳房檢查和抹片檢查」，早期發現、早期治療，才能降低死亡率。

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