政府補助三年齡層HPV檢測將開跑　醫：其他年齡層可增列為例行性檢查​​

▲台灣預計2025年加入HPV檢測，針對35、45、65歲女性提供一抹二篩更精準的服務，以降低子宮頸癌威脅。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

研究指出，99%以上的子宮頸癌與長期感染HPV人類乳突病毒相關，世界衛生組織(WHO)從預防、篩檢與治療著手，提出2030年清除子宮頸癌的目標，鼓勵各國提高篩檢覆蓋率與準確性。台灣政府也積極響應，在2025年新增 HPV檢測服務，進一步強化癌症防治的篩檢策略。

▲國泰健康管理預防醫學部陳皇光部長。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

國泰健康管理預防醫學部陳皇光部長指出，為提高癌症篩檢率，政府將在2025年開始，除了一般的抹片檢查以外，針對35、45、65歲女性，提供更精準的HPV檢測服務。陳皇光部長強調，即使抹片正常，仍可能感染HPV，唯有透過抹片加HPV檢測，才有機會提前發現、早期治療，根除子宮頸癌的發生。

子宮頸抹片是目前最常用來篩檢子宮頸癌的方法，卻存在偽陰性的風險，有高達約三成罹患子宮頸癌的婦女​確診當下​抹片結果為正常，因此，唯有將 HPV檢測與抹片檢查同步進行，對於子宮頸癌防治才能趨於完善。此外，陳皇光部長也提醒已打過HPV疫苗的女性，疫苗只能預防並非免疫，未來仍需有定期檢查的觀念。

▲抹片正常，仍可能感染HPV。

「一抹二篩」更精準，如何提升檢測普及率，基層單位包括健檢中心在內的醫療機構，也極為重要。陳皇光部長補充，雖然政府補助有年齡層限制，但只要曾有過性行為的各年齡層女性也不可大意，HPV病毒並非只專攻這些年齡層，若能積極將HPV檢測納入例行性健康檢查中，或是與抹片檢查同步進行，透過檢測結果，醫師能提供後續就醫建議或協助轉診至婦產科，以確保女性朋友降低罹患子宮頸癌的風險。

▲「一抹二篩」防治策略，能更全面預防子宮頸癌發生。

市面上的檢測試劑種類繁多，陳皇光部長建議民眾選擇通過臨床試驗，並獲得美國、歐盟及台灣 TFDA 體外診斷試劑認證的檢測試劑，以確保檢測的準確性與安全性，此外，透過醫師完整的報告解說，協助民眾進行後續追蹤與治療。除了在醫療院所採檢外，現階段也有針對民眾設計的自採檢測試劑，對於內診感到害羞或不適的民眾，也可選擇以自採的方式，掌握自身健康狀況。

▲醫師建議選用具有國家認證及完整科學數據的HPV檢測工具。

「一抹二篩」是全方位預防子宮頸癌的最佳方式，醫師呼籲只要有過性行為的女性，為自己的健康負責，養成定期進行HPV檢測及抹片檢查習慣。