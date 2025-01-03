流感疫苗開放全民打「2天湧4.5萬人接種」　新冠增Novavax打氣升

▲疾管署1/1開放新冠Novavax JN.1疫苗接種，民眾前往台大醫院打疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內已正式進入流感流行期，疾管署從今年1月1日開始開放公費流感疫苗全民接種，新冠疫苗方面則新增Novavax的JN.1疫苗可免費供施打，2天下來接種流感疫苗有4.5萬人，新冠疫苗也接種超過8千人，打氣比去年同期踴躍。醫師表示，民眾可能春節連假有出國規劃，國外也有相關疫情發生，提醒要提前兩周接種才能形成足夠的保護力。

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▲新冠Novavax JN.1疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

公費流感疫苗原本提供長者幼兒、學生、高風險慢性病者等民眾施打，疾管署1日起擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。至於新版JN.1新冠疫苗，國內原本供應莫德納，1日新增Novavax版本疫苗，提供滿12歲以上且尚未接種JN.1疫苗者接種1劑，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種。

根據疾管署統計，流感疫苗在1月1日擴大首日接種1萬4,638劑，到了2日單日接種數更上看3萬0,594劑，疫苗使用率接近9成。新冠JN.1疫苗方面，今年首兩日分別接種2,356劑、6252劑，從113年10月1日至114年1月2日JN.1共接種179萬3,828劑，明顯優於去年XBB疫苗同期接種86.8萬劑。

台大醫院家醫部社區醫學科主任詹其鋒指出，這兩天來打疫苗的人都有增加，以新冠來說，先前去年12月底每天可能接種20人，這兩天單日都可以達到80~90人。因為Novavax疫苗為蛋白質次單元疫苗，製程技術相對mRNA較為傳統，相關副作用也比較低，所以一些免疫功能比較不佳者都在等這款疫苗。

詹其鋒表示，先前接種過新冠疫苗保護力會隨時間過去消退，加上流行病毒株的改變，還是要接種新版本的疫苗才能產生保護，國外研究顯示可以降低6至7成的重症風險。

詹其鋒也提到，本月底是農曆春節連假，不少人會安排出遊、外出移動，甚至是出國，接種新冠或者流感疫苗，都需要2周時間來產生足夠保護力，現在時間點接種剛剛好，等到春節前才打就有點慢。詹其鋒提醒，特別是家中有長者、幼兒等脆弱族群者，接種疫苗也可以間接保護家裡的人。