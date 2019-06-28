10分46秒奪一命！癌症吃出來的…這4種食物「養胖癌細胞」要少吃



▲醃製食物要少吃，以免疾病找上你。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導



衛福部21日公佈107年國人死因統計結果，其中「惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎」位居前3名，癌症更蟬聯37年冠軍，癌症的死亡時鐘平均每10分46秒奪走一條人命！然而有句話說「癌症是吃出來的」，其中全球幾乎有近一半的胃癌患者皆來自大陸，原因究竟為何？根據陸媒引述《醫學原創故事會》發現，在高胃癌發生率的地區的民眾，都喜愛吃鹹、醃製之食物，提醒民眾，請避開4大類食物。



《醫學原創故事會》引述調查指出，於1998～2008年間，居住於洛杉磯的大陸移民者，無論男女，罹胃癌機率都遠低於居住於中國的大陸人，且平均降低50%。該研究也顯示，高胃癌發生率與「基因遺傳」沒有直接關係，而是受「飲食」所害。研究發現，在癌症好發的大陸地區，特別重鹹，尤其喜愛吃醃製食物，幾乎是胃癌患者的共通點。



文內也提醒，45歲後的中年人，因消化道退化變弱，也成為各種癌症的好發年齡，因此請避免以下4種食物，避免「滋養」癌細胞：

1.醃製食物小心「罹胃癌」

醃製時使用的高鹽分易破壞胃黏膜；再者，其中含有「亞硝酸鹽」，吃下肚後會轉為亞硝胺，為強致癌物。



2.高脂肪食物「小心大腸癌」

餐餐大魚大肉，不吃新鮮蔬果的「肉食主義者」小心被大腸癌盯上！缺乏纖維素，導致腸蠕動變慢，糞便中的致癌物和腸黏膜接觸的時間變多了。



▲醃製和煙燻食物易發霉，恐把黃麴毒素吃下肚。（示意圖／記者楊詩益攝）

3. 霉變食物小心「罹肝癌」

某些醃製和煙燻食物容易發霉，尤其在潮濕地區易導致霉變，裡頭含有黃麴毒素B1，恐誘發癌症發生。



4.燒烤、油炸食物「小心胰腺癌」

這些食物中含有「苯並芘（多環芳香族碳氫化合物）」的致癌物，長期食用易誘發惡性腫瘤的形成。