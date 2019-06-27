小肉球狂炸U型三角洲！醫一撥…驚見「菜花疊疊樂」孕婦：5個月沒OO了



▲孕婦下體菜花一層疊一層就醫，驚訝「已經5個月沒性生活了。」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一提到性傳染病，許多人腦海裡第一個浮現的就是菜花、淋病，感染原因除了眾所皆知的不安全性行為外，過去也曾有兄弟因共用毛巾中鏢。一名32歲的孕婦在懷孕3個月時，發現外陰部「長出贅肉」就醫，確診感染菜花，層層疊疊如「花園」，且範圍從陰毛長到陰道、子宮頸，再到肛門及兩邊大腿內側，滿山遍野，驚悚畫面醫師看了都嚇呆：「真的超厭世。」

門診遇到尷尬個案無極限，醫師看得超厭世！婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享罕見個案，一名32歲孕婦，主訴懷孕3個月時，發現私密處點狀分布「粉色贅肉」，且帶有癢感，抓了容易破皮流血，數量驟增、層層堆疊，求助診所時被診斷染上菜花，要轉診大醫院，她自己又跑到他家診所求治。由於孕婦染菜花不能使用藥物治療，而她的範圍又特別大，因此婦人在皮膚科及婦產科間成為人肉皮球，「每個人都說，這最好不要找我。」

求助無門的婦人，最後在懷孕5個月時北上尋求鄭丞傑醫師協助，「菜花起初是一朵小花，一段時間沒處理變成花圃，春暖花開之際開得滿山遍野變成花園。她來時，我一看嚇一跳，因為她從外陰部長滿再到肛門來，往上居然又遍布陰毛處的恥丘部，胯下兩邊全部都是，打開陰道及子宮頸滿坑滿谷，幾乎看不到子宮頸和陰道壁。」震撼的畫面讓他當場驚呆。

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▲鄭丞傑指出，孕婦下體全長滿菜花「開得滿山遍野變成花園」。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

鄭丞傑解釋，早年遇長少量菜花的案例，多數醫師會選擇點藥，若量多則選擇電燒或冷凍，但用藥恐造成畸胎，因此不適於孕婦，她因菜花範圍太大，因此沒醫師肯接，「我在門診傻眼，想說這麼大片怎麼可能用局部麻醉處理？光是打上百處的麻藥就痛死人了。一般病例通常局部麻醉下電燒，只要3～5分鐘即可電燒完畢，這個我估計1小時都燒不完，而局部麻醉藥藥效短，孕婦最好不用全身麻醉，因此必須住院用半身麻醉才能進行電燒手術。」



棘手的個案連開刀房護理師看了都厭世，驚訝「怎麼會接到這種案例？」邊說邊全付武裝準備替婦人電燒，最後耗費1.5小時終於完成。鄭丞傑說，雖然已經是20多年前的病例，但是很難忘記，因為這是他行醫30多年來，「唯一住院治療」的菜花個案。

一提到菜花，大多數人的印象皆為性行為傳染，但讓婦人疑惑的是，自從知道懷孕之後已經5個月皆無性行為，怎麼會感染？鄭丞傑解釋，菜花的潛伏期平均為3個月，有些病例甚至拖到8個月，文獻上也曾有18個月的個案，因此伴侶間別以為過去半年、一年未發生性行為而感染菜花，即貼上「和別人亂搞」標籤。

過去曾收治「染菜花孕婦」的振興醫院婦產部醫師李偉浩也提醒，懷孕中發作的菜花可能使新生胎兒接觸而感染，嚴重可能導致胎兒「喉嚨氣管內長菜花」，因而導致呼吸道阻塞。因此，孕婦在孕期末期若長出菜花，生產方式必須選擇剖腹產，以避免新生兒接觸。

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