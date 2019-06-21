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想買車遭拒！他怒喝「神秘藍綠水」 秒後悔：想活下去…撐3週還是走了

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▲▼病床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲因為一時衝動喝巴拉刈，導致男子因肺部纖維化併呼吸窘迫症而裝上葉克膜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／新竹馬偕心臟外科劉庭銘醫師

若干年前，南部的某個醫院，送來一個很年輕的孩子，因為買重機的問題，和父母大吵一架，竟然喝了一口巴拉刈自殺，據他說太苦了，有吐出來一些 ，聽說在急診室還和父母繼續吵，三天後就變這樣了，肺纖維化併呼吸窘迫症，因為葉克膜的關係，所以腎臟科醫師找上了我，我當下是不太了解這個農藥的可怕，只是覺得一個年輕的孩子就拼看看吧。

我忘不了他當時流下悔恨的眼淚，和歪歪曲曲的在紙上寫下我想活下去，那就上葉克膜吧，也開始了我每天陪著SICU（外科加護病房）的小姐姐們顧病人的日子（因為以前這種病人都找center來放，放完帶走），剛放完，他也可配合，還沒用上鎮靜劑。

巴拉刈。(圖／Lordcolus攝)-遵照創用CC(Creative Commons)原則使用，拍攝者Pbdragonwang。姓名標示─禁止改作，本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作（包括商業性利用），但不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。
▲年輕男因想買重機與家人發生爭執，想不開而喝了一口巴拉刈。（示意圖／Lordcolus攝）

一週後，慢慢腎臟也不行了，他還是可以寫下「醫師你一針就要幫我打上洗腎導管」的玩笑話，又過了一週，溶血和黃疸也跑出來了，可怕的肺纖維化 ，雖然在葉克膜及類固醇和免疫抑制下，都沒有好轉，撐了兩週，他開始發燒了，肺炎跑出來了，長了paeudo＋AB（抗藥菌），他開始會痛苦和躁動，也併發了休克，只好把葉克膜由靜脈型VV ECMO，轉為動靜脈型VA ECMO，他才穩定下來，但是可怕的巴拉刈還是不放過他，肺部問題絲毫沒有好轉的跡象，反而肝臟和腎臟都不行了。

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撐了三週，身上的肺，肝，腎，都壞了，還被插滿了管子，一天晚上會客時間，他的阿嬤說，「醫師夠了，我想帶我的金孫回家」，我把鎮靜劑減少，讓他醒來，阿嬤，媽媽和他說完話，我看著他噙著淚的雙眼，對我點點頭，我知道他是要放棄了…………當晚，我們就不再用鎮靜劑，只用嗎啡止痛 ，讓家人陪著他，在他的阿嬤回家沒多久，天剛亮，護理師把趴在桌上睡覺的我叫醒，說他走了，最後他寫了兩個歪歪斜斜的謝謝給我。

本文經授權轉自：Dr. L的心臟血管外科資訊

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關鍵字： 醫藥新聞 巴拉刈 肺纖維化 呼吸窘迫症 葉克膜 農藥 心臟外科 劉庭銘
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