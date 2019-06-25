包皮太長！男「自虐式暴扯」炸血噴膿住院　該不該割...正反戰翻

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生活中心／綜合報導

割包皮的痛只有男人經歷過！有網友說：「割完勃起就是最痛的時候，傷口都會爆開的感覺。」也難怪在《DailyView網路溫度計》調查中以第5名上榜。但包皮究竟該不該割？曾任中醫師的Youtuber《77老大》分享自己的朋友，因包皮過長羞就醫，自己暴力一扯噴血送急診的故事，告誡網友「有病看醫生」，並列出必割4大優點及拒割3理由，正反意見網友戰翻啦！

當兵洗澡時你是否因為包皮過長遮遮掩掩？在女友面前抬不了頭？又或者害怕藏汙納垢發炎感染？77老大分享，自己的高中同學人高體壯，貌似港星古天樂，堪稱人生勝利組，但卻因包皮過長不性福而自卑，苦勸他去動手術，30分鐘又快又安全，卻覺得丟臉因此決定自己來！某天他躲在房間裡褪下內褲，握住命根子「用力往下一扯」，啵一聲生殖器血流不止，緊急送往急診，最後診斷發炎、流膿，還住院3天。77老大也奉勸網友們，「有病看醫生，別自學葵花寶典。」



▲77老大分享，自己的高中同學「自扯包皮」下場超悽慘。（圖／77老大授權提供，下同）

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究竟新生兒該不該割包皮，77老大分析4大贊成及3大反對的理由：



贊成割包皮的4大理由



1.基於宗教理由

「割禮」為上帝與信徒的連結，因此在某些國家，男性有割包皮才被視為神的子民。

2.為預防性手術

在醫學上，認為割包皮可降低罹患陰莖癌、泌尿道感染的機會，女性也可降低罹患子宮頸癌的機率。



▲割包皮有4優點及3缺點，各有支持者。

3.易感染愛滋

77老大說，未割包皮的人得到愛滋機率為有割包皮者的11倍，因為愛滋病跟單核球細胞有關；若未割包皮，該細胞含量較多，感染愛滋機率也較高。

4.包莖者沒自信

有研究指出，包莖者因「覺得自己沒長大」而失去信心，就連上廁所也遮遮掩掩，當兵時洗澡覺得顏面盡失。

77老大也解釋「反對新生兒割包皮3大理由」，新生兒因沒有自我表達能力，不會喊痛，因此在一出生割包皮等於違反人道。再來，根據統計，剛出生的嬰兒幾乎100%皆屬包莖，到了1歲後有50%嬰兒的包皮推不開，但到了4歲後包皮推不開的比例只剩30%，因此有人認為替新生兒割包皮沒有意義。最後，他也提到，割包皮後因缺乏保護，罹患淋病的機率反而更高。

77老大認為，割與不割各有支持者，在美國割包皮者從1950年的90%降為60%，顯示美國父母逐漸崇尚自然；而在台灣，因受「身體髮膚，受之父母」的傳統觀念影響，因此過去只有12%的人割包皮，如今提升至25%。「你問我贊不贊成割包皮？」他認為，4歲前別割，4歲後也可依據以下3點症狀評估：1.開口小不好尿；2.前端長不好洗；3.容易感染不好聞，再決定是否進行割包皮手術。