說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」　出張嘴另一半上榜沒？



▲妳的另一半也是瘋狂說「愛妳一輩子」的人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

能夠找到相伴一生，值得依靠又疼愛自己的另一半，是許多女生一輩子的夢想！然而，個性上再堅強獨立的女生，內心都有小女人的一面，希望能有人把自己捧在手掌心上惜命命，但也因此容易被男人「那張嘴」哄得一愣一愣的，早早就淪陷。要小心了，因為根據大陸占星網站《星座屋》分析，有3大星座男，說會愛妳一輩子、給種種承諾，千萬別相信。

1.雙子座

雙子座不負眾望，背負著「花心」的負面影響首先上榜！他們即使已經有了另一半，也不會錯過任何可以與其他人曖昧的機會，所以當他對妳許下一輩子的承諾，可以聽聽就好，事實上他們也會對著其他人這樣說。說到要負責任，雙子男沒有太大執行力，在感情上太過貪婪，註定是個不靠譜的情人。

2.天蠍座

天蠍座口口聲聲說自己對感情絕無二心，說得連自己都信了，只不過很容易受到小三勾引的人就是他們！心裡同時住著好幾個人，表面上卻能藏得很好。天蠍的心說變就變，在感情出現裂痕後就將責任撇得一乾二淨，還會裝出一副「自己才是受害者」的姿態博取同情，只有風流快活的時候，才是他們的真面目。



3.天秤座

天秤並非存心當負心漢，只是在和異性相處時，他們不懂得拿捏尺寸，所以無論是對方太過積極進攻，或者是他們太容易心動，都是造成感情最終說掰掰的原因。就算內心和身體都對另一半誠實、專一，但面對誘惑時，卻難堅守好「那條線」。說得再好聽的承諾最終「像屁一樣」煙消雲散。「寶貝，我會愛妳一輩子」這句話，任誰都會說，但做得到的人絕對不會是天秤座。