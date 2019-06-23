獨／視力剩0.1！25歲OL眼流膿爆痛　醫見「蜘蛛裂網」驚呆：世界首例



▲25歲OL罹患嚴重乾眼症，後來眼睛甚至長出「白色蜘蛛網」。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導



天氣悶熱，不只汗如雨下，人體淚液的蒸發速度也驟增，使得罹患乾眼症個案數提升。高雄一名有乾眼症病史的25歲OL，近年來因配戴隱形眼鏡時數從10小時縮短為4小時，雙眼眼皮沉重、異物感增加。近日眼睛開始有黏稠黃色分泌物、流淚又畏光，疼痛不已，就醫檢查竟發現眼球上佈滿整片完整「白色蜘蛛網」，視力只剩0.1，就連醫師也驚嘆：世界首例！

大仁科技大學眼科副教授洪啟庭醫師獨家分享，該名25歲OL雙眼近視，有多年配戴隱眼的習慣，從去年開始配戴時數大幅縮減，撐4小時就覺眼皮重、眼睛有異物感而睜不開，就醫檢查被診斷「重度乾眼症」須常點人工淚液。但近日因天氣炎熱，造成眼瞼脂肪阻塞，使三層淚液層的最外層缺乏，加重乾眼症症狀，但在患者本身眼皮沉重且有異物感初期，醫師未增加給藥，使得滋潤眼球表面淚液不足，有「細胞雜屑」卻無法有效被淚液帶走，而形成相當罕見的「雙眼結蜘蛛網」的現象。



▲女子左眼有白色絲狀物黏附於黏膜層上。（圖／洪啟庭醫師獨家授權提供，下同）

洪啟庭解釋，幾週前，女子眼睛常有黏稠黃色分泌液、流淚與畏光，除了眼睛疼痛外，旁人以肉眼一看，發現她眼球上明顯覆蓋一層白膜。且個案指出，這層膜在滴了藥水及生鹽水再以指尖搓揉都難取下，且疼痛難耐，症狀加劇只好就醫。洪檢查發現，她的雙眼矯正視力已降至0.1以下，淚液試驗發現幾乎沒有淚水分泌，在裂隙燈及螢光染色下檢查發現雙眼結膜充血，上頭還纏著細細絲狀，彷彿白色蜘蛛網的沉積物。

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▲以綠色一照，竟發現整圈角膜絲狀物，像極了蜘蛛網！

洪啟庭指出，一般乾眼症好發於冬季，而夏季發生原因主要為眼瞼腺體容易發炎，導致皮脂腺炎（如針眼），也造成淚液層表面的脂肪層減少，淚液蒸發速度大增而形成。該名女子即為因重度乾眼症導致雙眼絲狀結膜炎，後來在給予麻藥後即進行角膜絲狀物刮除手術，並開立人工淚液及抗生素藥水，以避免二次感染和角膜潰瘍，所幸雙眼視力後來也順利恢復至1.0。

乾眼症的諸多臨床表現中，又以「絲狀角膜炎」較嚴重，洪啟庭解釋，其導致的原因有三：1.本身角膜上皮細胞不佳或合併嚴重環境因素，如長期配戴隱眼；2.眼睛乾燥或異物侵入造成上皮細胞受損；3.神經麻痺所引起的眼皮運動障礙，常見於顏面神經麻痺或加護病房眼睛閉合不全的患者。他也提醒，夏天溫度持續飆升，乾眼症患者應多留意，以避免發生全球首例的「長蜘蛛網眼」現象。