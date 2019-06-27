記者嚴云岑／台北報導

65歲的玉燕女士，去年左側胸部莫名出現1元大的瘀青，還有些許腫塊，她以為是撞傷，只拿青草膏塗抹，直到3個月後與友人聊天，對方告知「米粒大的腫塊可能是乳癌」，才趕緊到醫院檢查，一週後報告出爐，果然揪出HER2乳癌，腫瘤約3.8公分，且已侵犯到淋巴。這時她再回家照鏡子，原本左胸1元大的瘀青已變成5元大。

▲左胸冒「1元大瘀青」，她當撞傷未理...3個月後揪出「侵犯乳癌」。（圖／示意圖／達志影像）

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收治患者的羅東博愛醫院葉顯堂副院長表示，乳癌早期無徵兆，一旦摸到硬塊，通常都已經是2公分左右的早期癌症，胸部出現瘀青並非乳癌的典型症狀，在臨床上也不常見，民眾還是要定期接受篩檢，才能及早揪出病徵。

衛福部日前公佈107年死因統計，女性乳癌高居國人十大死因第4名。雖然政府補助的四癌篩檢中，已補助45-69歲婦女及40-44歲具乳癌家族史的婦女，每2年一次乳房X光攝影檢查，但葉顯堂表示，這還不夠，女性只要超過35歲，都應該定期做乳癌篩檢。

▲玉燕女士經治療後控制良好。（圖／記者嚴云岑攝）

葉顯堂提到，台灣乳癌篩檢普及率僅為39%，相較於美國70%低了將近一半，也讓0至2期乳癌的確診率少了20%左右，病患當有問題來到診間，通常都已是中晚期，存活率也大幅降低。

「女性不想罹患乳癌，唯一可掌握的就是規律運動。」葉顯堂提醒，全球多項研究指出，運動會使心情愉快，提升免疫力，也能讓體內變異的東西，被「矯正回來」。每週運動3次、每次30分鐘、每分鐘心跳在130下以上，可以降低乳癌發生率；對於罹癌者，也可降低復發風險。