▲上班噴嚏、鼻水狂炸！同事怕被傳染「拒靠近」，真相超無奈。（圖／示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

26歲的陳小姐，從小飽受過敏性鼻炎與氣喘困擾，原以為過了青春期就逐漸改善，沒想到出社會後，每天早上醒來就不斷打噴嚏、流鼻水，同事以為她感冒，怕被「傳染」不敢靠近，在公司等同被排擠，且吃了治療過敏的藥物，也讓她時常倦怠無力、昏昏欲睡，試了多種朋友推薦的益生菌也不見改善，索性放棄治療。

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榮新診所副院長潘俊伸醫師指出，過敏是免疫系統失衡所引起的慢性發炎疾病，不良的飲食習、生活型態，遺傳、環境因子都是重要因素。過敏對身體產生許多影響，如氣喘、鼻炎、結膜炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、食物過敏等。

過去治療過敏，都是靠服藥緩解症狀，或使用減免治療使體內免疫反應逐漸改變，減低敏感度等，但如果可以配合調整生活飲食型態，增加腸道好菌，減少壞菌，降低環境過敏因子，減少暴露在過敏的環境中會達到更好的效果。

▲榮新診所副院長潘俊伸醫師指出過敏可能會出現的症狀。（圖／記者嚴云岑攝）

潘俊伸提到，人體免疫系統有Th1（第一型幫手T淋巴球）及Th2兩種路徑，如果Th2太活躍就會產生過敏。以藥物治療來說，抗組織胺抑制過敏效果快，對急性問題效果佳，但無法抑制Th2的反應，只要停藥症狀可能再出現。

益生菌抗過敏原理，則是使人體Th1上升，產生調整型T細胞抑制Th2，刺激活化Th1淋巴球，分泌干擾素，緩解過敏性發炎反應，目前已可透過抽血檢測，依個人免疫反應配對8種最適合的益生菌，刺激免疫系統緩解症狀。榮新診所目前已幫140人進行益生菌配對，服用一年後，過敏症狀皆改善8至9成。

潘俊伸表示，腸道是人體重要的免疫器官，攝取足夠蔬果，養成均衡飲食及排便的習慣都可以增加腸道的好菌，但若想改善過敏，最好的方法還是遠離過敏原，調整生活型態，多運動，搭配適合自己的益生菌種來增加腸道好菌，讓過敏症狀得以緩解，漸漸擺脫過敏人生。