別當運動「噪音人」　健身8禮儀你該知道...少自拍更不能拍別人！

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

你有這樣的經驗嗎？興沖沖到了健身房或運動中心，打算好好燃燒卡路里，卻總是有人發出聲音讓你分心？除了別當這樣的「噪音人」，還有哪些健身禮儀要注意？

「噪音人做瑜伽的時候，呼氣像清掃落葉的機器一樣大聲，他呻吟、吐氣，好像每一個下犬式動作都要從他胸腔裡驅魔……」美國《Men's Health》雜誌編輯泰勒（Jordyn Taylor ）這樣形容她在熱瑜伽課的同學，「他聽起來像是快死了一樣」，搞笑的描述雖然聽起來有些誇張，但相信是很多人的共同經驗。

你也在健身房遇過泰勒口中的「噪音人」嗎？或許有些噪音人確實想彰顯自己的存在，但也有人發出噪音而不自知。

請繼續往下閱讀...

用力的時候為什麼會發出聲音？

「這背後的理論是，當我們要出力的時候，通常會深吸一口氣，然後在動作中屏住氣息、接著呼氣。」物理治療師歐康乃爾（Dennis O’Connell）表示，大口呼氣就是聲音的來源。

聲音也被證實有助於出力。2014年卓克索大學（Drexel University）的研究就發現，受試者在使用握力器的時候如果發出吼聲，出力會增加10%；2014年另一份研究也認為網球員在發球及使用正手拍的時候，發出聲音會讓速度、力量以及肌肉活動上升。

適度的聲音還在大多數人能忍受的範圍內，到底怎麼樣才能避免自己也成了惱人的「噪音人」，健身房還有哪些禮儀該遵守？

1. 觀察周遭環境，別當大聲公

每到一個健身房或運動中心，先觀察整個環境的屬性。如果學員大多數是專注於高強度重量訓練的老手，或許稍微大聲一點也無妨，但要是四周安安靜靜，就盡量別讓自己那麼「與眾不同」。要是有人反應你的音量太大，不妨到另一個區塊健身，尊重別人使用公共空間的權利。

2. 你是來運動，不是來聊天的

健身房另一個噪音來源是說話的聲音。三五好友結伴上健身房不是什麼新鮮事，但死命找朋友聊天可不是該有的禮儀，你或許以為朋友聊得很開心，但通常他們只是不好意思拒絕你。請讓別人專心運動，尤其在重量訓練等高強度運動時，更不該分心，不如等到休息時間再打開話匣子。

3. 少自拍，更不能拍別人

大概沒有多少人能做到手機完全關機，但調整為靜音模式、並在通話時降低音量是絕對必需的。如果你真的忍不住拿起手機自拍，也請記得別拍到周遭的人。刻意拍下其他人運動的模樣，甚至上傳到社群網站、侵犯他人隱私權，更絕對是大踩紅線。

4. 別霸占器材、更別把你的汗水留在器材上

首先，不要用水壺、毛巾等奇奇怪怪的手段來霸占器材。一旦站上器材，表示你要認真使用，所以不管是坐在器材上休息、靠著器材聊天都不恰當。

（你的汗水是辛苦健身的證明，但不該是下一個器材使用者的負擔。圖片來源：pixabay）

使用完畢離開前，記得一定要擦拭你留下的「痕跡」，這個小動作花不了多少時間，你還能利用這段期間慢慢平緩呼吸。汗水不但不衛生、更可能有讓人滑倒等危險。啞鈴等重訓器材使用後也一定要歸位。

5. 使用器材，別太緊也別太鬆

使用器材的頻率與空間是大學問。如果健身房人不太多，一般認為不要緊鄰著別人是基本禮儀，讓每個人都有充足的空間伸展、運動。但如果人已經爆滿，可以和同樣在等待器材的人商量使用時間，讓大家都有機會用到器材。

6. 健身房不是你的伸展台

大多數健身房都有大面鏡子，卻有人用鏡子來補妝，或盯著別人看，這不但不禮貌也容易分心。上健身房是為了運動，而不是交友或展現自我，你不用刻意花時間打扮，專注在運動本身才能達到最佳效果。

7. 不要以為人人愛看你的裸體

更衣室雖然是換衣空間，但動作請乾淨俐落，快快換裝快快離開。盡量別長時間裸體走動，更衣室畢竟不是自己家，你的「自在」對別人來說可能有點不舒服。

8. 電視、食物、飲料都是眉角

這點常被忽略，但也是很重要的禮儀。大多數健身房都設有電視，如果是好幾人共看一台，記得轉台前先問過別人的意見。偶爾也有人把氣味太重的飲料、食物帶進健身空間，你認為的「香味」對別人來說可能十分干擾，如果還不打算馬上運動，不如先離開，還給別人專心健身的空間。

資料來源：Men’s Health、Bustle

延伸閱讀：

世界上最健康的人 不上健身房

雖然她是健身房教練 但仍坦白地給了關於運動的「良心建議」

健身網紅告別泡芙身材 體脂率從30％降到17％

生了2個孩子沒變胖...反而瘦了6公斤 中醫師「體質減重法」大公開

居家健身房看似方便卻不容易 專家推薦6種器材

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章